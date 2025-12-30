БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Как и в каква валута ще плащаме за таксиметровите услуги в новогодишната нощ?

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Навръх Нова година, когато България официално приема еврото, таксиметровият бранш е един от секторите, които още в първите минути на 2026 година ще заработи с новата валута. Готов ли е браншът, очакват ли се трудности и в каква валута ще плащат повечето клиенти?.

Мариан е таксиметров шофьор в Благоевград. Планира да работи в новогодишната нощ. В колата си разполага с нов апарат за отчитане и не очаква проблеми в първите часове на 2026 година, тъй като е готов да приема плащания и в двете валути.

Мариан Милев – таксиметров шофьор от Благоевград: "На 31 декември в 12 часа касовият апарат автоматично минава от лева на евро, първата валута ще бъде евро, така че всичко ще се вижда… Подготвили сме се всички колеги с новата валута, с еврото, така че няма да има проблем с плащането, дори клиентите да плащат лева, а ние да и връщаме в евро."

Според Синдиката на таксиметровите шофьори у нас голяма част от таксиметровите фирми в страната работят със стари апарати в такситата и тези устройства няма да се пренастроят автоматично. Това се очаква да създаде проблеми.

Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат: "Проблемът е, че той няма да се прехвърли в 00 часа автоматично, защо няма да се прехвърли, защото тази доработка значително много закъсня, това е ръчна доработка на апарата, тя се извършва с промяна на процесор, и процесорите, които командват тази автоматизация да се случи това прехвърляне дойдоха в сервизите при ограничени бройки едва преди 4 дни."

Част от хората в Благоевград, планирали да празнуват Нова година навън и ще се прибират с такси и ще плащат в лева.

Юлия Бачева – жител на Благоевград: "Пари в брой знам, че трябва да имаме, защото ще спрат картовите плащания, затова съм се подготвила в лева, нямам в момента евро. Така или иначе левът ще важи целият януари месец, така че няма никакви ядове…"

Александър – жител на Благоевград: "Нямам притеснения относно плащането на такситата…нормално като се качиш в едно такси да видиш цените какви са, но грубо може да се сметне, може някой да влезе вътре ако не може да си сметне до стотинката, но в началото няколко стотинки 20,30 не са проблем."

При нарушения контролните органи призовават да се запише номера на таксиметровия автомобил и да се подаде сигнал до МВР, КЗП или Изпълнителна агенция автомобилна администрация.

По темата работиха Али Мисанков и Теодора Георгиева.

#цените на такситата #България и еврото #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е затворен за движение
1
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е...
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
2
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
3
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
4
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
5
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди...
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
6
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
3
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
6
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови

Още от: България и еврото

Преди въвеждането на еврото - опашки пред БНБ за превалутиране на пари
Преди въвеждането на еврото - опашки пред БНБ за превалутиране на пари
Новогодишната нощ и разплащанията: Какво трябва да знаете? Новогодишната нощ и разплащанията: Какво трябва да знаете?
Чете се за: 01:47 мин.
Такситата в новогодишната нощ: Плащане само в брой и внимателно с апаратите Такситата в новогодишната нощ: Плащане само в брой и внимателно с апаратите
Чете се за: 02:52 мин.
Кристин Лагард: Чакането за България е към края си Кристин Лагард: Чакането за България е към края си
Чете се за: 00:40 мин.
Моите въпроси за €: Къде у нас от 1 януари ще може да се плаща в евро? Моите въпроси за €: Къде у нас от 1 януари ще може да се плаща в евро?
Чете се за: 01:10 мин.
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
11648
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов
СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър...
Чете се за: 00:30 мин.
Сигурност и правосъдие
Росен Желязков: През 2025 година правителството работеше като програмно Росен Желязков: През 2025 година правителството работеше като програмно
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Над 4000 пациенти посещавали игрални зали по време на хоспитализация Над 4000 пациенти посещавали игрални зали по време на хоспитализация
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
Такситата в новогодишната нощ: Плащане само в брой и внимателно с апаратите Такситата в новогодишната нощ: Плащане само в брой и внимателно с апаратите
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Новогодишната нощ и разплащанията: Какво трябва да знаете?
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Блокадата по границата с Гърция: Очаква се затруднение при...
Чете се за: 00:40 мин.
Регионални
Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ