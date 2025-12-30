БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Преди въвеждането на еврото - опашки пред БНБ за превалутиране на пари

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В последния работен ден от годината опашка се изви пред сградата на БНБ. Граждани искат да обменят левовете си в евро или да купят стартови пакети с евромонети.

Милка Няголова: "Да подаря на моите внуци, които живеят в чужбина, да помнят българския корен."

Георги Николов: " За пакета евро.

Защо искате да си го вземете?

За да мога да си служа с него - утре, вдруги ден."

Пламен Иванов: "За стартовия пакет съм. Вчера бях пред касовия център горе, там никакъв шанс да минеш. Не само много хора. Първо пускат с предимство тия дето са бюджетните и не можеш да минеш. Тук по-скоро ще си взема стартовия пакет."

Петър Цонев: "За стартов пакет.

Защо искате да си го купите?

От колекционерска стойност. Просто искам да имам нови монети, които в бъдеще да си ги гледам, да им се радвам."

Вижте повече в прякото включване на Светозар Костадинов.

Преди въвеждането на еврото - опашки пред БНБ за превалутиране на пари



#България и еврото #опашка #БНБ #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е затворен за движение
1
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е...
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
2
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
3
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
4
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
5
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди...
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
6
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
3
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
6
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови

Още от: България и еврото

Новогодишната нощ и разплащанията: Какво трябва да знаете?
Новогодишната нощ и разплащанията: Какво трябва да знаете?
Такситата в новогодишната нощ: Плащане само в брой и внимателно с апаратите Такситата в новогодишната нощ: Плащане само в брой и внимателно с апаратите
Чете се за: 02:52 мин.
Кристин Лагард: Чакането за България е към края си Кристин Лагард: Чакането за България е към края си
Чете се за: 00:40 мин.
Моите въпроси за €: Къде у нас от 1 януари ще може да се плаща в евро? Моите въпроси за €: Къде у нас от 1 януари ще може да се плаща в евро?
Чете се за: 01:10 мин.
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
10998
Чете се за: 01:10 мин.
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
11546
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов
СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър...
Чете се за: 00:22 мин.
Сигурност и правосъдие
Росен Желязков: През 2025 година правителството работеше като програмно Росен Желязков: През 2025 година правителството работеше като програмно
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Над 4000 пациенти посещавали игрални зали по време на хоспитализация Над 4000 пациенти посещавали игрални зали по време на хоспитализация
Чете се за: 03:12 мин.
Общество
Такситата в новогодишната нощ: Плащане само в брой и внимателно с апаратите Такситата в новогодишната нощ: Плащане само в брой и внимателно с апаратите
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Новогодишната нощ и разплащанията: Какво трябва да знаете?
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Блокадата по границата с Гърция: Очаква се затруднение при...
Чете се за: 00:40 мин.
Регионални
Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ