В последния работен ден от годината опашка се изви пред сградата на БНБ. Граждани искат да обменят левовете си в евро или да купят стартови пакети с евромонети.
Милка Няголова: "Да подаря на моите внуци, които живеят в чужбина, да помнят българския корен."
Георги Николов: " За пакета евро.
Защо искате да си го вземете?
За да мога да си служа с него - утре, вдруги ден."
Пламен Иванов: "За стартовия пакет съм. Вчера бях пред касовия център горе, там никакъв шанс да минеш. Не само много хора. Първо пускат с предимство тия дето са бюджетните и не можеш да минеш. Тук по-скоро ще си взема стартовия пакет."
Петър Цонев: "За стартов пакет.
Защо искате да си го купите?
От колекционерска стойност. Просто искам да имам нови монети, които в бъдеще да си ги гледам, да им се радвам."
Вижте повече в прякото включване на Светозар Костадинов.
Преди въвеждането на еврото - опашки пред БНБ за превалутиране на пари