В последния работен ден от годината опашка се изви пред сградата на БНБ. Граждани искат да обменят левовете си в евро или да купят стартови пакети с евромонети.

Милка Няголова: "Да подаря на моите внуци, които живеят в чужбина, да помнят българския корен."

Георги Николов: " За пакета евро.

Защо искате да си го вземете?

За да мога да си служа с него - утре, вдруги ден."

Пламен Иванов: "За стартовия пакет съм. Вчера бях пред касовия център горе, там никакъв шанс да минеш. Не само много хора. Първо пускат с предимство тия дето са бюджетните и не можеш да минеш. Тук по-скоро ще си взема стартовия пакет."

Петър Цонев: "За стартов пакет.

Защо искате да си го купите?

От колекционерска стойност. Просто искам да имам нови монети, които в бъдеще да си ги гледам, да им се радвам."

Преди въвеждането на еврото - опашки пред БНБ за превалутиране на пари





