Кристин Лагард: Чакането на България почти приключи

България е все по-близо до еврото – това стана ясно от послание на председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард. В социалните мрежи тя написа, че „чакането е към края си“ и сподели видео с обратно броене.

Лагард подчерта, че присъединяването на България към еврозоната ще бъде важна крачка напред – както за страната, така и за цяла Европа. Според нея това ще улесни търговията, пътуванията и ще засили икономическата стабилност.

По време на посещението си у нас през ноември тя припомни, че на 1 януари – датата, на която ще навърши 70 години – България се очаква да стане 21-вият член на еврозоната.