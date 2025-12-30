Взривове в Украйна и остър тон между Москва, Киев и Вашингтон

Войната в Украйна - силни експлозии в Одеса. Обект на атаката е било пристанището в града. Съобщения за взривове и в Харков. Няма данни за жертви. Нанесени са материални щети. Не е ясно как ще продължат преговорите за мир, след като Русия обяви, че ще преразгледа позицията си, заради предполагаема атака срещу резиденция на президента Владимир Путин.

Нападението на Украйна срещу резиденцията на Владимир Путин във Валдай няма да остане без отговор, заявиха от руското министерство на външните работи. Минути след тези обвинения, украинският президент Володимир Зеленски каза, че изявленията на Русия са лъжа, и че Москва вероятно ще оправдае по този начин готвеща се мащабна атака срещу украински държавни обекти. В интервю за "ФоксНюз", Зеленски каза, че не вярва на Путин и че с изказванията си Москва подкопава мирния процес.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Ако говорим можем ли да победим без американска подкрепа. Не, не можем. Първо ще мислим за войниците, за семействата им. Без американска помощ не можем да защитаваме небето си. Дори сега е много трудно. Но американската подкрепа с ракети е от огромно значение във всички случаи."

"Това не ми харесва" - това беше коментарът на президентът на Съединените щати Доналд Тръмп за атаката срещу резиденция на Путин, за която той разбрал от телефонен разговор с руския си колега.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не е моментът сега. Едно е да обиждаш, защото те го правят. Друго да атакуваш къщата му. Не е подходящото време за нещо такова. Разбрах за това от президента Путин и бях много ядосан за това."

На въпрос на журналист дали Русия има доказателства за това, че именно Украйна е атакувала, Тръмп каза, че ще разбере, допусна това да не е така, но подчерта, че информацията за нападението му е от Путин. Поредната среща Тръмп-Зеленски и последвалата реторика от Москва не предлагат нищо ново. Това каза Кърт Волкър съветник за Украйна по време на първия мандат на Доналд Тръмп. Според Волкър, натискът срещу Русия трябва да бъде много по-силен, а Украйна трябва да получава повече помощ - военна и икономическа. А единствената пречка за мир е Путин.

Кърт Волкър, бивш съветник на Доналд Тръмп за Украйна: "Путин продължава да атакува Украйна през цялото време. Той има максималистки искания. Иска цялата територия - и която е превзета, и която не контролира. Иска да подчини украинското правителство, иска демилитаризация на Украйна, никакви гаранции за сигурност, никакво членство в НАТО, никакво присъствие на европейски войски. ... Така че не виждам никакъв реален напредък в постигането на мирно споразумение, защото Русия просто не е заинтересована. Но поне Съединените щати, Украйна и Европа са с по-съгласувани позиции."

Междувременно руското военно министерство разпространи видео, на което се твърди, че е показана най-новата руска хиперзвукова ракета, способна да носи ядрени бойни глави, "Орешник". Комплексът вече е разположен в Беларус, а това увеличава възможностите на Москва да нанася удари в цяла Европа. А украинците отнво показват завиден дух - кадри са запечатали танц под снега на влюбена двойка!



