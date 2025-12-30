БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Взривове в Украйна и остър тон между Москва, Киев и Вашингтон

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Войната в Украйна - силни експлозии в Одеса. Обект на атаката е било пристанището в града. Съобщения за взривове и в Харков. Няма данни за жертви. Нанесени са материални щети. Не е ясно как ще продължат преговорите за мир, след като Русия обяви, че ще преразгледа позицията си, заради предполагаема атака срещу резиденция на президента Владимир Путин.

Нападението на Украйна срещу резиденцията на Владимир Путин във Валдай няма да остане без отговор, заявиха от руското министерство на външните работи. Минути след тези обвинения, украинският президент Володимир Зеленски каза, че изявленията на Русия са лъжа, и че Москва вероятно ще оправдае по този начин готвеща се мащабна атака срещу украински държавни обекти. В интервю за "ФоксНюз", Зеленски каза, че не вярва на Путин и че с изказванията си Москва подкопава мирния процес.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Ако говорим можем ли да победим без американска подкрепа. Не, не можем. Първо ще мислим за войниците, за семействата им. Без американска помощ не можем да защитаваме небето си. Дори сега е много трудно. Но американската подкрепа с ракети е от огромно значение във всички случаи."

"Това не ми харесва" - това беше коментарът на президентът на Съединените щати Доналд Тръмп за атаката срещу резиденция на Путин, за която той разбрал от телефонен разговор с руския си колега.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не е моментът сега. Едно е да обиждаш, защото те го правят. Друго да атакуваш къщата му. Не е подходящото време за нещо такова. Разбрах за това от президента Путин и бях много ядосан за това."

На въпрос на журналист дали Русия има доказателства за това, че именно Украйна е атакувала, Тръмп каза, че ще разбере, допусна това да не е така, но подчерта, че информацията за нападението му е от Путин. Поредната среща Тръмп-Зеленски и последвалата реторика от Москва не предлагат нищо ново. Това каза Кърт Волкър съветник за Украйна по време на първия мандат на Доналд Тръмп. Според Волкър, натискът срещу Русия трябва да бъде много по-силен, а Украйна трябва да получава повече помощ - военна и икономическа. А единствената пречка за мир е Путин.

Кърт Волкър, бивш съветник на Доналд Тръмп за Украйна: "Путин продължава да атакува Украйна през цялото време. Той има максималистки искания. Иска цялата територия - и която е превзета, и която не контролира. Иска да подчини украинското правителство, иска демилитаризация на Украйна, никакви гаранции за сигурност, никакво членство в НАТО, никакво присъствие на европейски войски. ... Така че не виждам никакъв реален напредък в постигането на мирно споразумение, защото Русия просто не е заинтересована. Но поне Съединените щати, Украйна и Европа са с по-съгласувани позиции."

Междувременно руското военно министерство разпространи видео, на което се твърди, че е показана най-новата руска хиперзвукова ракета, способна да носи ядрени бойни глави, "Орешник". Комплексът вече е разположен в Беларус, а това увеличава възможностите на Москва да нанася удари в цяла Европа. А украинците отнво показват завиден дух - кадри са запечатали танц под снега на влюбена двойка!

#Доналд Тръмп #преговори за мир в Украйна # Володимир Зеленски #войната в Украйна

Без епистоларна кореспонденция в Дания - Доставката на писма се поема от частна компания
Без епистоларна кореспонденция в Дания - Доставката на писма се поема от частна компания
Кристин Лагард: Чакането за България е към края си
Чете се за: 00:40 мин.
Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва
Чете се за: 01:55 мин.
Последна Нова година с фойерверки: Нидерландия се готви за пълна забрана на пиротехниката
Чете се за: 02:25 мин.
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
Чете се за: 05:42 мин.
Със ски по Етна: Атрактивна разходка по вулканичните хълмове
Чете се за: 00:55 мин.

СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов
СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър...
Чете се за: 00:30 мин.
Сигурност и правосъдие
Росен Желязков: През 2025 година правителството работеше като програмно
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Над 4000 пациенти посещавали игрални зали по време на хоспитализация
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
Такситата в новогодишната нощ: Плащане само в брой и внимателно с апаратите
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Новогодишната нощ и разплащанията: Какво трябва да знаете?
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Блокадата по границата с Гърция: Очаква се затруднение при...
Чете се за: 00:40 мин.
Регионални
Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село"
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва
Чете се за: 01:55 мин.
По света
