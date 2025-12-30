Директорът на 138-о училище за камерите в тоалетната: Не съм ги монтирал аз

Съдът решава дали да остави на свобода бившия директор на 138-о училище
Софийският градски съд решава дали да промени мярката за неотклонение на бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов. На 19 декември той беше пуснат на свобода под парична гаранция от 5 хиляди лева от районния съд в София.
В този момент съдебният състав чете и своето определение. Поне от това, което чухме до момента, съдебният състав намира за правилно и за обосновано решението на Софийски районен съд, което означава, че не очакваме мярката да бъде изменена в по-тежка, но дали ще бъде запазена същата или ще бъде изменена в по-лека, предстои да видим.
Според съдебният състав има достатъчно доказателства, от които да се предположи, че бившият директор на училището е монтирал скрити камери в тоалетните на учебните заведение, но не са събрани достатъчно доказателства за това, че той е произвеждал и разпространявал порнографски материали с участието на малолетни или непълнолетни.
Преди заседанието директорът отрече да знае, че е имало такива камери монтирани в тоалетните на училището.
Бил го разбрал едва, когато са го задържали.
Александър Евтимов – бивш директор на 138-о училище:
„Не съм ги монтирал аз.“
– А кой ги е монтирал?
„Нямам представа, ще се разбере.“
– Как така?
„Те са с документи и са лични мои. Няма никакви записи.“
– А вие сте имали достъп до тези камери, включително на вашия телефон?
„Нормално е директор да има достъп до…“
– И защо са тези камери там, като е противозаконно, и защо са скрити?
„Представа нямам, нека да се разберем.“
– И вие защо не сте спазили закона да ги направите открити и да кажете, че това е зона с видеонаблюдение? Законът е категоричен. Какво не знаете?
„Няма повече да коментирам. Ще се разберем.“
Все още не е готова и видеотехническа експертиза на намерените в кабинета и в дома на директора флашки и хард дискове.
