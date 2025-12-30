Директорът на 138-о училище за камерите в тоалетната: Не съм ги монтирал аз

Софийският градски съд решава дали да промени мярката за неотклонение на бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов. На 19 декември той беше пуснат на свобода под парична гаранция от 5 хиляди лева от районния съд в София.

В този момент съдебният състав чете и своето определение. Поне от това, което чухме до момента, съдебният състав намира за правилно и за обосновано решението на Софийски районен съд, което означава, че не очакваме мярката да бъде изменена в по-тежка, но дали ще бъде запазена същата или ще бъде изменена в по-лека, предстои да видим.

Според съдебният състав има достатъчно доказателства, от които да се предположи, че бившият директор на училището е монтирал скрити камери в тоалетните на учебните заведение, но не са събрани достатъчно доказателства за това, че той е произвеждал и разпространявал порнографски материали с участието на малолетни или непълнолетни.

Преди заседанието директорът отрече да знае, че е имало такива камери монтирани в тоалетните на училището.

Бил го разбрал едва, когато са го задържали.

Александър Евтимов – бивш директор на 138-о училище:

„Не съм ги монтирал аз.“ – А кой ги е монтирал? „Нямам представа, ще се разбере.“ – Как така? „Те са с документи и са лични мои. Няма никакви записи.“ – А вие сте имали достъп до тези камери, включително на вашия телефон? „Нормално е директор да има достъп до…“ – И защо са тези камери там, като е противозаконно, и защо са скрити? „Представа нямам, нека да се разберем.“ – И вие защо не сте спазили закона да ги направите открити и да кажете, че това е зона с видеонаблюдение? Законът е категоричен. Какво не знаете? „Няма повече да коментирам. Ще се разберем.“

Все още не е готова и видеотехническа експертиза на намерените в кабинета и в дома на директора флашки и хард дискове.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов.