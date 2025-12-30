БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Директорът на 138-о училище за камерите в тоалетната: Не съм ги монтирал аз

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази

Съдът решава дали да остави на свобода бившия директор на 138-о училище

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Софийският градски съд решава дали да промени мярката за неотклонение на бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов. На 19 декември той беше пуснат на свобода под парична гаранция от 5 хиляди лева от районния съд в София.

В този момент съдебният състав чете и своето определение. Поне от това, което чухме до момента, съдебният състав намира за правилно и за обосновано решението на Софийски районен съд, което означава, че не очакваме мярката да бъде изменена в по-тежка, но дали ще бъде запазена същата или ще бъде изменена в по-лека, предстои да видим.

Според съдебният състав има достатъчно доказателства, от които да се предположи, че бившият директор на училището е монтирал скрити камери в тоалетните на учебните заведение, но не са събрани достатъчно доказателства за това, че той е произвеждал и разпространявал порнографски материали с участието на малолетни или непълнолетни.

Преди заседанието директорът отрече да знае, че е имало такива камери монтирани в тоалетните на училището.

Бил го разбрал едва, когато са го задържали.

Александър Евтимов – бивш директор на 138-о училище:
„Не съм ги монтирал аз.“

А кой ги е монтирал?

„Нямам представа, ще се разбере.“

– Как така?

„Те са с документи и са лични мои. Няма никакви записи.“

– А вие сте имали достъп до тези камери, включително на вашия телефон?

„Нормално е директор да има достъп до…“

– И защо са тези камери там, като е противозаконно, и защо са скрити?

„Представа нямам, нека да се разберем.“

– И вие защо не сте спазили закона да ги направите открити и да кажете, че това е зона с видеонаблюдение? Законът е категоричен. Какво не знаете?

„Няма повече да коментирам. Ще се разберем.“

Все още не е готова и видеотехническа експертиза на намерените в кабинета и в дома на директора флашки и хард дискове.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов.

#скандал в 138-о училище #Александър Евтимов

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е затворен за движение
1
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е...
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
2
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
3
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
4
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
5
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди...
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
6
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
3
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
6
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови

Още от: Сигурност и правосъдие

СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов
СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов
МВР: Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото МВР: Бъдете внимателни, пазете се от измами при въвеждането на еврото
Чете се за: 02:57 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети - пожарната със съвети заради силния вятър Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети - пожарната със съвети заради силния вятър
Чете се за: 01:07 мин.
МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро МВР: Не се доверявайте на непознати за обмяна на левове в евро
Чете се за: 01:15 мин.
Двама от групата за палежи, рекет и наркотици остават в ареста Двама от групата за палежи, рекет и наркотици остават в ареста
Чете се за: 01:10 мин.
Казусът "Коцев": ОИК - Варна отмени заседанието си за отпуските на кмета Казусът "Коцев": ОИК - Варна отмени заседанието си за отпуските на кмета
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов
СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър...
Чете се за: 00:30 мин.
Сигурност и правосъдие
Росен Желязков: През 2025 година правителството работеше като програмно Росен Желязков: През 2025 година правителството работеше като програмно
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Над 4000 пациенти посещавали игрални зали по време на хоспитализация Над 4000 пациенти посещавали игрални зали по време на хоспитализация
Чете се за: 03:12 мин.
Общество
Такситата в новогодишната нощ: Плащане само в брой и внимателно с апаратите Такситата в новогодишната нощ: Плащане само в брой и внимателно с апаратите
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Новогодишната нощ и разплащанията: Какво трябва да знаете?
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Блокадата по границата с Гърция: Очаква се затруднение при...
Чете се за: 00:40 мин.
Регионални
Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ