Нови директори в част от областните дирекции на МВР

Старши комисар Владимир Иванов поема ръководството на Областната дирекция на МВР - София. Той бе представен пред състава от заместник-министър Калоян Милтенов.

"Старши комисар Иванов има сериозен ръководен опит и професионална компетентност. Разчитам на вас да му окажете пълно съдействие за реализиране на основната цел в мандата на служебното правителство, а именно – провеждането на честни, прозрачни и законосъобразни избори", посочи зам.-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов при представянето на новия ръководител.

Той подчерта, че очаква от всички максимална концентрация и стриктно изпълнение на служебните задължения, така както повелява законът, и увери служителите, че могат да разчитат на пълна подкрепа от ръководството на МВР по всички служебни въпроси.

Нов директор беше представен днес и пред личния състав в Областна дирекция на МВР - Пловдив. Поста заема Васил Костадинов. Той заемаше поста и в периода 2022 - 2023 г.

Костадинов е роден през 1972 г. в град Пловдив. Завършил е специалност "Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността" във Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност (ВИПОНД) и специалност "Право" във Великотърновския университет. В системата на МВР започва работа през 1994 г. и последователно е заемал различни изпълнителски и ръководни позиции в подразделения на пловдивската дирекция на полицията. За постигнати високи резултати през 31-годишния си професионален стаж в МВР Васил Костадинов е награждаван многократно с "писмена похвала" и "обявяване на благодарност", а тази година от министъра му е връчен Почетен знак на МВР III степен, посочиха от пресцентъра полицията.

През август 2023 г. бе освободен от поста директор на Областната дирекция на МВР - Пловдив заради създалото се напрежение във връзка с действията на полицията след убийството в пловдивското село Цалапица на 24-годишния Димитър Малинов.

Новият директор на Областната дирекция на МВР в Благоевград Илия Тупаров беше представен пред състава на дирекцията от временно изпълняващия длъжността заместник главен секретар – главен комисар Георги Кандев.

Снимки: БТА

Новият директор на Областната дирекция на МВР в Кюстендил старши комисар Райчо Омерски също беше представен официално пред състава на дирекцията.

Старши комисар Райчо Омерски е роден през 1972 г. Завършил е ЮЗУ "Неофит Рилски" – Благоевград, специалност "Технология и управление на транспорта". В системата на МВР работи от 1992 г. Заемал е мл. изпълнителски, изпълнителски и ръководни длъжности през годините, многократно е награждаван за постигнати резултати в работата си, посочиха още от полицията.

Старши комисар Павел Млеканов е новият директор на Областната дирекция на МВР в Перник.

Павел Млеканов работи в системата на МВР от 1999 г. Професионалният му път започва в столичното Девето районно управление, където заема длъжността оперативен работник. Изпълнявал е различни изпълнителски и ръководни функции, включително е оглавявал пернишката полиция в периода от 28 април 2022 г. до 5 октомври 2023 г. До настоящото си назначение старши комисар Млеканов е бил част от звеното за подпомагане дейността на министъра на вътрешните работи. Той е магистър по икономика и право.

До момента са сменени 23-ма от общо 28 директори на областни дирекции на Министерството на вътрешните работи.