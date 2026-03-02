БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

До осем самолета са в готовност за евакуация на българи от Близкия изток

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази

Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията

До осем самолета са в готовност за евакуация на българи от Близкия изток
Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията
Слушай новината

До осем самолета с различен капацитет, както и при необходимост правителственият самолет „Еърбъс A319“, са в готовност за изпълнение на евакуационни полети на български граждани от Близкия изток в кратки срокове. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

От ведомството уточняват, че още от 28 февруари 2026 г. се водят разговори с ръководствата на всички български авиокомпании, които разполагат със самолети или осъществяват дейност в региона.

В рамките на предприетите действия се изясняват наличните въздухоплавателни средства, възможностите за осигуряване на необходимите слотове за излитане и кацане, както и оперативните параметри на евентуалните полети. Процесът се осъществява в тясна координация с Министерството на външните работи, компетентните национални институции, партньорски държави в региона и държавите членки на Европейския съюз.

Водещ приоритет остава гарантирането на сигурността на българските граждани и създаването на условия за тяхното своевременно прибиране при първа безопасна възможност, посочват от министерството.

Поддържа се активна координация и с въздухоплавателните администрации на други държави членки на ЕС, включително обмен на информация относно планирани евакуации, възможности за съвместни действия и взаимно използване на наличния капацитет.

#война в Близкия изток #евакуация #транспорт

Последвайте ни

ТОП 24

Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
1
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
2
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София
4
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с...
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
5
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
6
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
5
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Сигурност и правосъдие

България може да загуби 3,26 млрд. евро по програмата SAFE за модернизация на армията
България може да загуби 3,26 млрд. евро по програмата SAFE за модернизация на армията
Нови директори в част от областните дирекции на МВР Нови директори в част от областните дирекции на МВР
Чете се за: 04:15 мин.
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София
18096
Чете се за: 01:02 мин.
Състоянието на съдебната система е такова, че непрекъснато се чака нещо, каза Бойко Найденов Състоянието на съдебната система е такова, че непрекъснато се чака нещо, каза Бойко Найденов
Чете се за: 03:30 мин.
Как ще се промени Иран след атаката на САЩ? Как ще се промени Иран след атаката на САЩ?
Чете се за: 04:00 мин.
Рокадите в МВР: Вътрешният министър посочи като приоритет честността на вота Рокадите в МВР: Вътрешният министър посочи като приоритет честността на вота
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран? Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
История за първообраза: Защо националният ни флаг е в три цвята - бяло, зелено и червено История за първообраза: Защо националният ни флаг е в три цвята - бяло, зелено и червено
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Европрокуратурата е разследвала 267 случая в България за щети от...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
"Климатът – горещата истина": Как климатичните...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
България може да загуби 3,26 млрд. евро по програмата SAFE за...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Инвестициите в криптовалути: Хиляди българи влагат средства в...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ