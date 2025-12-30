БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Преди новогодишния концерт: СДВР и Столичната община с мерки за сигурност

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Регионални
Запази

В 21.30 ч. на площад "Александър Батенберг" ще започне новогодишният концерт на Столичната община

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Трескава подготовка за концерта в новогодишната нощ в София. Обичани изпълнители, светлинно шоу и засилени мерки за сигурност очакват всички, които са решили да посрещнат новата 2026 на площад "Александър Батенберг".

Точно в 21.30 часа на площад "Александър Батенберг" ще започне новогодишният концерт на Столичната община. За поредна година няма да има заря, а светлинно шоу. Ще има 6 пропускателни пункта, през които ще преминават хората, които са решили да посрещнат новата година на площада. Забранено е носенето на оръжия, големи, обемни раници, забранено е и носенето на пиротехнически изделия. От СДВР обясниха, че ще има и хора, които ще следят за джебчии.

В 19.00 часа пътното движение по бул. "Цар Освободител" в участъка от пл. "Независимост" до ул. "Раковски", както и прилежащите улици към булеварда, ще бъде преустановено. А за всички празнуващите на сцената ще се качат едни от най обичайните български изпълнителни.

Благородна Здравкова, зам.-кмет по култура: "Очакваме Министерството на финансите да организира дрон шоу, ако е хубаво времето и позволява атмосферните условия. Няма да имаме шумна заря. Ще бъдем със светлинно шоу с лазери, така че призовавам всички, които са си купили пиротехника, нека да не я използват."

главен инспектор Иван Георгиев, началник сектор "Масови мероприятия", СДВР: "Пропускането на зрители ще започне след 20.30 ч. през 6 контролно-пропускателни пункта. На КПП няма да бъдат допускани граждани, които в себе си носят огнестрелно или хладно оръжие, както и всякакви вещи и предмети, които могат да бъдат използвани като оръжие, пиротехника също."

Мария Мутафчиева, "Мери бойсбенд": "Мери бойс бенд" ще свири музика от всички тези години. Ще чуете и "Непознати улици", "Дългият път към дома", ще бъдем на живо, ще открием концерта на 31 декември, ще донесем лятото."

Вижте повече в прякото включване на Алекс Христов.

#София #нова година #концерт

Последвайте ни

ТОП 24

Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
1
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е затворен за движение
2
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е...
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
3
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
4
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“
5
Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“
Труп на жена е открит в столичния квартал „Надежда 1“
6
Труп на жена е открит в столичния квартал „Надежда 1“

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
3
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
6
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови

Още от: У нас

МС одобри Националната програма за ваксинопрофилактика на ротавирусни гастроентерити
МС одобри Националната програма за ваксинопрофилактика на ротавирусни гастроентерити
Няма замърсяване на морските води след изтеглянето на кораба „Кайрос“ Няма замърсяване на морските води след изтеглянето на кораба „Кайрос“
Чете се за: 00:57 мин.
100 000 лева гаранция за шефа на АГ болница в Пловдив, обвинен за присвояване на милиони 100 000 лева гаранция за шефа на АГ болница в Пловдив, обвинен за присвояване на милиони
Чете се за: 01:27 мин.
При обира в „Красно село“ заплашили продавачката с предмет, приличащ на ръчна граната При обира в „Красно село“ заплашили продавачката с предмет, приличащ на ръчна граната
Чете се за: 02:20 мин.
Президентът Румен Радев издаде укази, с които назначава посланици Президентът Румен Радев издаде укази, с които назначава посланици
Чете се за: 00:50 мин.
БНТ представя петнадесетте български артисти в националната селекция за избор на изпълнител за „Евровизия 2026“ БНТ представя петнадесетте български артисти в националната селекция за избор на изпълнител за „Евровизия 2026“
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов
СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър...
Чете се за: 00:30 мин.
Сигурност и правосъдие
Росен Желязков: През 2025 година правителството работеше като програмно Росен Желязков: През 2025 година правителството работеше като програмно
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Взривове в Украйна и остър тон между Москва, Киев и Вашингтон Взривове в Украйна и остър тон между Москва, Киев и Вашингтон
Чете се за: 04:15 мин.
По света
БНТ представя петнадесетте български артисти в националната селекция за избор на изпълнител за „Евровизия 2026“ БНТ представя петнадесетте български артисти в националната селекция за избор на изпълнител за „Евровизия 2026“
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Преди въвеждането на еврото - опашки пред БНБ за превалутиране на пари
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Над 4000 пациенти посещавали игрални зали по време на хоспитализация
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
Дръзкият въоръжен грабеж в София: Маскиран мъж с автомат и граната...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Прокуратурата разследва тежката катастрофа с две жертви край Велико...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ