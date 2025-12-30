Преди новогодишния концерт: СДВР и Столичната община с мерки за сигурност

Трескава подготовка за концерта в новогодишната нощ в София. Обичани изпълнители, светлинно шоу и засилени мерки за сигурност очакват всички, които са решили да посрещнат новата 2026 на площад "Александър Батенберг".

Точно в 21.30 часа на площад "Александър Батенберг" ще започне новогодишният концерт на Столичната община. За поредна година няма да има заря, а светлинно шоу. Ще има 6 пропускателни пункта, през които ще преминават хората, които са решили да посрещнат новата година на площада. Забранено е носенето на оръжия, големи, обемни раници, забранено е и носенето на пиротехнически изделия. От СДВР обясниха, че ще има и хора, които ще следят за джебчии.

В 19.00 часа пътното движение по бул. "Цар Освободител" в участъка от пл. "Независимост" до ул. "Раковски", както и прилежащите улици към булеварда, ще бъде преустановено. А за всички празнуващите на сцената ще се качат едни от най обичайните български изпълнителни.

Благородна Здравкова, зам.-кмет по култура: "Очакваме Министерството на финансите да организира дрон шоу, ако е хубаво времето и позволява атмосферните условия. Няма да имаме шумна заря. Ще бъдем със светлинно шоу с лазери, така че призовавам всички, които са си купили пиротехника, нека да не я използват." главен инспектор Иван Георгиев, началник сектор "Масови мероприятия", СДВР: "Пропускането на зрители ще започне след 20.30 ч. през 6 контролно-пропускателни пункта. На КПП няма да бъдат допускани граждани, които в себе си носят огнестрелно или хладно оръжие, както и всякакви вещи и предмети, които могат да бъдат използвани като оръжие, пиротехника също." Мария Мутафчиева, "Мери бойсбенд": "Мери бойс бенд" ще свири музика от всички тези години. Ще чуете и "Непознати улици", "Дългият път към дома", ще бъдем на живо, ще открием концерта на 31 декември, ще донесем лятото."

Вижте повече в прякото включване на Алекс Христов.