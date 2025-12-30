Времето през януари: От -18 до 15 градуса

В началото на месеца Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 4 мин. Продължителността на деня е 9 ч и 7 мин.

В края на месеца Слънцето изгрява в 7 ч. и 42 мин. и залязва в 17 ч. и 38 мин. Продължителността на деня е 9 ч и 56 мин.

Фазите на Луната през месеца са: 3.01 – пълнолуние, 10.01 - последна четвърт, 18.01 – новолуние и 26.01 - първа четвърт.

Характерни особености на месеца:

Януари е най-студеният и най-снежният месец от годината и обикновено той определя характера на зимата - мека, нормална или сурова. През януари има най-голяма вероятност за нахлувания на арктичен въздух от север, при което често се формират средиземноморски циклони и се създават условия за продължителни обилни снеговалежи - типична зима. В Северна и Източна България това често е комбинирано със силен северен вятър.

Има снежни виелици, навявания, образуват се преспи, което допълнително усложнява зимната обстановка. Средният месечен брой дни със снежна покривка е най-голям в Северозападна България – около 20 и най-малък по Черноморието - от 2 до 5. Обикновено през януари са дните с най-ниски температури от годината - след нахлувания на арктичен въздух, стихване на вятъра и изясняване.

Абсолютният минимум за страната е минус 38,3 ˚С, измерен в гр. Трън на 7 януари 1947 г. През януари има и интензивни затопляния, при които температурите са се повишавали до 20-23˚.

Прогноза:

През януари се очаква средната месечна температура да бъде около нормата, която в Северна България и високите полета е между минус 2° и 1°, по Черноморието, в Горнотракийската низина и долината на р. Струма - от 0° до 4°, а в планинските райони - между минус 10° и минус 3°.

Най-ниските температури през януари ще бъдат между минус 18° и минус 13°, по-високи по Черноморието, а най-високите - между 10° и 15°, на места в Предбалкана до 18°.

Месечната сума на валежите ще бъде около нормата, която е между 30 и 70 л/кв.м.

Януари ще започне със студено време, но на 2-и, с ориентиране на вятъра от югозапад ще започне пренос на топли въздушни маси - температурите чувствително ще се повишат и до средата на първото десетдневие ще е сравнително топло, особено в планинските райони и местата чувствителни на южен вятър.

Ще преобладава слънчево време, но западната част от Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще останат защитени от вятъра и там ще мъгливо, с по-ниски температури.

През периода 6-10 януари се очаква създаването на валежна обстановка, на места в страната валежите ще бъдат значителни. Ще вали дъжд, който в Северна и Западна България със застудяването бързо ще премине в сняг.

През повечето дни от второто и третото десетдневие времето ще е динамично, с валежи. В Северна и Западна България ще превалява сняг и ще се образува снежна покривка. В Южна България и по Черноморието ще вали дъжд, който ще преминава в сняг в края на процеситe; в тези райони не се очаква задържане на трайна снежна покривка.

Температурите ще останат близки, на места в Северна България и по-ниски от обичайните, като относително затопляне ще настъпва в началото на валежните обстановки, когато страната ще попада в предната част на средиземноморски циклони с пренос на въздушни маси от югозапад.