Блокадата по границата с Гърция: Очаква се затруднение при пътуванията в следващите дни

Очакват се затруднения при преминаването на границата ни с Гърция и в следващите дни заради стачката на гръцките фермери.

По информация на Граничната полиция, движението на тежкотоварни автомобили през граничен преход „Капитан Петко войвода - Орменион“ няма да бъде възстановено до 5 януари.

Към момента граничен преход „Илинден - Ексохи“ остава затворен от протестиращи гръцки фермери за неопределено време за товарни автомобили и в двете посоки.

Като на този граничен преход, периодично се затваря и движението на леките автомобили.