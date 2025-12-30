БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Блокадата по границата с Гърция: Очаква се затруднение при пътуванията в следващите дни

Регионални
Очакват се затруднения при преминаването на границата ни с Гърция и в следващите дни заради стачката на гръцките фермери.

По информация на Граничната полиция, движението на тежкотоварни автомобили през граничен преход „Капитан Петко войвода - Орменион“ няма да бъде възстановено до 5 януари.

Към момента граничен преход „Илинден - Ексохи“ остава затворен от протестиращи гръцки фермери за неопределено време за товарни автомобили и в двете посоки.

Като на този граничен преход, периодично се затваря и движението на леките автомобили.

