БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Обиколката на олимпийския огън през редица исторически селища и емблематични градове продължава

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Етап №20 на обиколката обхвана над 17 километра.

обиколката олимпийския огън редица исторически селища емблематични градове продължава
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Олимпийският огън за предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо продължава обиколката си и с исторически селища и емблематични градове в Италия.

Щефетата на олимпийския огън продължи своя път през регионите Лацио и Кампания, като 20-ият етап започна във Фрозиноне при празнична атмосфера и силен обществен интерес. В Касино огънят символично свърза историята и бъдещето, а преминаването през Фермонета и района на Абатство Монте Касино придаде допълнителна културна стойност на маршрута. Денят завърши в Беневенто с тържествено посрещане и многобройна публика.

Етапът обхвана над 17 километра и в него се включиха повече от 110 факлоносци, които преминаха през емблематични исторически места и подчертаха олимпийските ценности по пътя към Милано-Кортина. Щафетата продължава в 21-и етап от Авелино до Потенца.

Финалът на обиколката ще завърши на 6-и февруари на стадион "Сан Сиро" в Милано, когато ще се проведе церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри.

Най-интересното от форума ще може да проследите в каналите на БНТ.

Повече по темата ще откриете във видеото.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Видео

Спортни новини 06.01.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 06.01.2025 г., 06:30 ч.
Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3 Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Чете се за: 00:45 мин.
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Чете се за: 01:25 мин.
Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч.
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Чете се за: 03:02 мин.
Веселин Стоянов: Целта е задължително място в първите осем Веселин Стоянов: Целта е задължително място в първите осем
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ