Обиколката на олимпийския огън през редица исторически селища и емблематични градове продължава

Олимпийският огън за предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо продължава обиколката си и с исторически селища и емблематични градове в Италия.

Щефетата на олимпийския огън продължи своя път през регионите Лацио и Кампания, като 20-ият етап започна във Фрозиноне при празнична атмосфера и силен обществен интерес. В Касино огънят символично свърза историята и бъдещето, а преминаването през Фермонета и района на Абатство Монте Касино придаде допълнителна културна стойност на маршрута. Денят завърши в Беневенто с тържествено посрещане и многобройна публика.

Етапът обхвана над 17 километра и в него се включиха повече от 110 факлоносци, които преминаха през емблематични исторически места и подчертаха олимпийските ценности по пътя към Милано-Кортина. Щафетата продължава в 21-и етап от Авелино до Потенца.

Финалът на обиколката ще завърши на 6-и февруари на стадион "Сан Сиро" в Милано, когато ще се проведе церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри.

Най-интересното от форума ще може да проследите в каналите на БНТ.

Повече по темата ще откриете във видеото.