ИЗВЕСТИЯ

На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Вижте кога са училищните ваканции през първата половина...
Оранжев код за силен вятър е обявен за 12 области в страната
Паднали дървета и клони при бурния вятър в Старозагорска област

от БНТ , Репортер: Иван Янев
У нас
Паднали дървета и клони при бурния вятър в Старозагорска област
Снимка: Иван Янев
Бурен вятър създаде усложнения на територията на Старозагорска област днес. Аварийните екипи са мобилизирани за отстраняване на щети, предизвикани от силните пориви.

Служители на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Казанлък са реагирали на няколко сигнала за паднали клони в града. При инцидентите няма данни за пострадали граждани или нанесени сериозни материални щети.

Усложнена за кратко беше и обстановката в прохода „Шипка“. Екипите на пътноподдържащата фирма са отработили няколко сигнала за паднали дървета върху пътното платно. Препятствията са своевременно отстранени.

Снимки: Иван Янев

Към момента движението през прохода се осъществява нормално при зимни условия, съобщават от пътните служби.

#вятър #паднали дървета и клони #Старозагорска област

