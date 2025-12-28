Паднали дървета и клони при бурния вятър в Старозагорска област

Бурен вятър създаде усложнения на територията на Старозагорска област днес. Аварийните екипи са мобилизирани за отстраняване на щети, предизвикани от силните пориви.

Служители на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Казанлък са реагирали на няколко сигнала за паднали клони в града. При инцидентите няма данни за пострадали граждани или нанесени сериозни материални щети.

Усложнена за кратко беше и обстановката в прохода „Шипка“. Екипите на пътноподдържащата фирма са отработили няколко сигнала за паднали дървета върху пътното платно. Препятствията са своевременно отстранени.

Снимки: Иван Янев

Към момента движението през прохода се осъществява нормално при зимни условия, съобщават от пътните служби.