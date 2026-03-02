БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

В Симеоновград се обявиха против изграждането на бежански център в града

от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
симеоновград обявиха против изграждането бежански център града
Жителите на Симеоновград се обявиха против възможността в града им ще бъде изграден бежански център. Преди дни Министерският съвет предостави на Държавната агенция за бежанците бившето военно поделение в града. То е изоставено от години и може да се превърне в център от затворен тип. Общинският съвет прие декларация против изграждането на центъра.

Жителите на 5-хилядния град са притеснени, че единствено от медиите получават информация.

"Тук трябва да има постоянно охрана, полиция и т.н. Тези хора как да ги задържат вътре, неосъдени, да ги задържат като затворници."

"Разбира се, че ни пречат, на нас не ни трябва такива хора да са тук. Ние имаме малки деца, какво ще правят тук. Да отиват в Хасково, в Харманли или някъде другаде - далече от тук."

Местната власт вече е провела среща с представители на Държавната агенция за бежанците:

Милена Рангелова, кмет на Община Симеоновград: "Нашите съграждани са абсолютно против. Това искам много ясно да се знае. Казала съм го и на хората, които дойдоха тук от Държавната агенция за бежанците на техните представители... Казаха, че този процес е напълно обратим и че те имат и други варианти. И ги помолих щом има други варианти, да бъдат така добри да видят следващия вариант."

Междувременно в администрацията бе внесено искане за свикване на местен референдум.

Борислав Шишманов, инициатор на референдум: "Притесненията са за криминален контингент, който евентуално ще бъде върнат тук при нас и нормално е притеснението на хората, че не желаят изграждането на такъв бежански лагер тук."

От Държавната агенция за бежанците обясниха, че според новите европейски изисквания в страната ни трябва да бъдат изградени още два центъра от затворен тип близо до граници. В тях чужденците ще престояват до 14 дни за предварителна проверка. Срокове няма.

