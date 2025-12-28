Ски зоната в Пампорово е отворена от днес. Работят пет писти и седем съоръжения.

В дните до 30 декември в ски зоната ще се продават само полудневни и еднодневни лифт карти на промоционални цени. Дневна карта струва 88 лева (44,99 евро) за възрастни и 53 лева (27,1 евро) за деца от 7 до 12 ненавършени години.

От Пампорово полагат максимални усилия до края на годината да отворят цялата ски зона.

През тази зима курортът ще е домакин на състезания по ски и сноуборд от Националното първенство, както и на състезания, кръгове на ФИС.

"Ще има състезания от календара на ФИС, които ще бъдат за момчета и момичета от група У14 и У16. Това е Купа Пампорово. Очакваме доста голям интерес. Миналата година имаше около 250 участници, като имаше около 100 състезатели, които бяха от други страни", заяви изпълнителният директор на Пампорово АД Стефан Присадов в интервю за БНТ.

