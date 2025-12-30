Опасно ветровито и днес

След временно отслабване, вятърът от запад-северозапад отново се усилва.

Предупреждение за опасно силни пориви, със скорост до около 90 км/ч, е обявено в цялата страна.

Максималните температури ще бъдат между 4° и 10°, в София - около 6°, по Черноморието - между 8° и 11°, но вятърът ще създава усещането за по-студено, от действителното време.

Ще има променлива често значителна облачност, но валежи са малко вероятни.

Утре ще бъде по-студено, в сравнение с днес.

Минималните температури ще бъдат от минус 10° до минус 3°, в София - около минус 7°, на морския бряг - от минус 4° до 0°, а максималните - между минус 1° и 4°, в София – около 0°, в комбинация с умерен, временно силен вятър от запад-северозапад.

Ще бъде предимно слънчево, с повече облаци в следобедните часове.

И по Черноморието ще е слънчево, но също много ветровито, с максимални температури между 2° и 4°.

В планините ще продължи да духа силен и бурен северозападен вятър. Ще бъде слънчево, но много студено, с максимални температури в курортите от минус 15° до минус 8°.

В новогодишната нощ ще бъде по-малко ветровито. Не са изключени изолирани и слаби превалявания от сняг, главно в планинските и източните райони.

Към полунощ температурите в страната ще са от минус 11° в Югозападна до минус 3° в Източна България. През първите дни от новата година предстои бързо и съществено затопляне.

Ще преобладава слънчево време, но не са изключени и слаби превалявания, с по-голяма вероятност в петък.