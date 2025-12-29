БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Климатът - горещата истина": Учени изследват родопския силивряк заради неговата сухоустойчивост

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
A+ A-
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Уникални молекулярни механизми на диви растения за адаптация и устойчивост в екстремни климатични условия изследват учени в Пловдив. От няколко години те правят генно и молекулярно проучване на билка, която е защитен вид и се среща само в Родопите. Наричат я „възкръсващо растение“. Какви важни отговори се крият в нейните механизми за оцеляване и как резултатите от експериментите могат да се приложат в селското стопанство на бъдещето – вижте в репортажа от рубриката „ Климатът – горещата истина“.

Как откритията и резултатите от експериментите могат да се приложат в селското стопанство на бъдещето – репортажа от поредицата „Климатът – горещата истина“.

Краставици, зеле, лук, тиквички, ряпа – всичко това са зеленчуци, които обичат вода. Но сезоните се променят - сушата и горещините правят отглеждането им все по-трудно. В Центъра за върхови постижения в областта на растителната системна биология и биотехнология търсят решение на проблема. Билката Родопски силивряк е привлякла вниманието на учените, защото оцелява при продължителни суши, екстремно ниски температури и липса на слънчева светлина. И то само с 4 процента вода в тъканите, докато повечето растения загиват при по-малко от 40%.

Д-р Никола Стайков – молекулярен биолог: "Това е практически напълно сухо растение, и не умира. След като го полеете, то се насмуква отново със вода до нормални количества и продължава собствения си живот сякаш нищо не се е случило."

Затова го наричат „Възкръсващо растение“. И с Родопски силивряк, отглеждан и размножаван в и ин витро среда, в Центъра се проучват молекулярните механизми, благодарение на които растението оцелява в екстремни климатични условия.

Д-р Никола Стайков – молекулярен биолог: "Ние вече сме разчели нейният геном и можем да кажем, че той е уникален - много различен от генома на останалите растения."

Целта е резултатите от проучванията да се приложат при стопански култури и чрез селекция да се създадат сухоустойчиви сортове.

Д-р Никола Стайков – молекулярен биолог: "Вместо да се откажем от отглеждането на царевица и да я заменим със сорго, което е много по устойчиво на суша, ние бихме могли да работим в тази насока да създадем сухоустойчиви сортове царевица. Или пък краставици, домати, които също искат много вода. Или ранно зреещи, така че да се приспособим към тези промени."

Различни стопански култури се отглеждат с изследователска цел в оранжерии и експериментални полета от научния екип на Центъра в Пловдив. В тези специални оранжерии се пресъздават различни климатични условия, при които се тестват селскостопански култури на различни видове стрес от околната среда.

Доктор Емил Вътов е учен изследовател, който експериментира със 170 линии пипер.

Емил Вътов – изследовател в ЦРСББ: "Целим да видим какво в тяхното разнообразие прави едни линии по-податливи, а други по – издръжливи. Примерно ето го сорта там – тъмно зелени , хубави, големи листа, а ето този тук има лек проблем. И на това разнообразие всъщност ние разчитаме, за да видим кое примерно прави тоя сорт да е различен от другия."

В експериментална фаза е и друго фундаментално проучване за удължаване трайността на ягодите и малините, които са най-чувствителни към интензивно слънце и високи температури.

Емил Вътов – изследовател в ЦРСББ: "Имаме добри резултати за няколко препарата, единият от тях например е извлек от водорасли, които нямат негативно влияние върху околната среда.

Тестовете вече дават обнадеждаващи резултати. В последните стадии на проучването са включени и фермери, които отглеждат растенията на бъдещето.

Д-р Никола Стайков – молекулярен биолог: "Ние започваме да мислим още преди да са настъпили промените и започваме да се подготвяме за тях. Един нов сорт би могъл да бъде създаден да речем между 5-6 и 15-16 години."

Емил Вътов – изследовател в ЦРСББ: „Адаптацията е основен закон на природата, тя е възможна, но науката ни дава доста по-големи възможности това да се случи навреме“.

Промяната на климата е необратим процес. Всеки един градус увеличение на средната годишна температура може да свие с 10 процента добивите от култури със стопанско значение - предупреждават учените. Затова търсят решения в две посоки – ограничаване на щетите от човешката дейност и приспособяване към новите условия на живот, които природата вече създава.

#"Климатът: Горещата истина"

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е затворен за движение
1
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е...
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
2
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
3
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
4
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди...
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
5
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“
6
Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
3
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
6
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови

Още от: Наука и технологии

Учени търсят възможности за нови антибиотици сред съединения, съдържащи метали
Учени търсят възможности за нови антибиотици сред съединения, съдържащи метали
Изкуственият интелект – помощник или заплаха за някои професии? Изкуственият интелект – помощник или заплаха за някои професии?
Чете се за: 03:47 мин.
СЪБИТИЯТА НА 2025: Човекът и машините СЪБИТИЯТА НА 2025: Човекът и машините
Чете се за: 02:07 мин.
Озоновият слой изтънява над Чили заради сезонни процеси в стратосферата Озоновият слой изтънява над Чили заради сезонни процеси в стратосферата
Чете се за: 02:27 мин.
Телескоп на НАСА е направил първата космическа карта на цялото небе Телескоп на НАСА е направил първата космическа карта на цялото небе
10399
Чете се за: 03:30 мин.
Европейската комисия отпуска 1 млрд. евро за научни изследвания в областта на отбраната Европейската комисия отпуска 1 млрд. евро за научни изследвания в областта на отбраната
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов
СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър...
Чете се за: 00:30 мин.
Сигурност и правосъдие
Росен Желязков: През 2025 година правителството работеше като програмно Росен Желязков: През 2025 година правителството работеше като програмно
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Взривове в Украйна и остър тон между Москва, Киев и Вашингтон Взривове в Украйна и остър тон между Москва, Киев и Вашингтон
Чете се за: 04:15 мин.
По света
БНТ представя петнадесетте български артисти в националната селекция за избор на изпълнител за „Евровизия 2026“ БНТ представя петнадесетте български артисти в националната селекция за избор на изпълнител за „Евровизия 2026“
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Преди въвеждането на еврото - опашки пред БНБ за превалутиране на пари
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Над 4000 пациенти посещавали игрални зали по време на хоспитализация
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
Дръзкият въоръжен грабеж в София: Маскиран мъж с автомат и граната...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Прокуратурата разследва тежката катастрофа с две жертви край Велико...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ