БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран

Поглед към сърцето на Млечния път разкрива тайната къде се "раждат" звезди

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Още
Запази

"Завихрящата се красота" в сърцето на нашата галактика е запечатана в ново изображение, уловено от телескоп в Чили

учени видяха първи път детайл централната част млечния път където раждат звезди
Слушай новината

Учени за първи път са наблюдавали в безпрецедентен детайл централната част на Млечния път, където образуването на звезди може да даде ключ към разбирането на произхода на Вселената, предадоха Асошиейтед прес и АФП.

"Завихрящата се красота" в сърцето на нашата галактика е запечатана в ново изображение, уловено от телескоп в Чили.

Снимката, публикувана от Европейската южна обсерватория (ESO), се фокусира върху област от студени космически газове с диаметър над 650 светлинни години. Светлинна година е разстоянието, което светлината изминава за една година – 9,5 трилиона километра.

Изображението разкрива "сложна мрежа от космически нишки от газ в безпрецедентен детайл". Това е най-голямата снимка, правена някога от мрежата от антени на радиотелескопа ALMA в пустинята Атакама, едно от най-сухите места на Земята.

"В сърцето на изображението се намира Централната молекулярна зона (CMZ) – място с екстремни условия, невидимо за нашите очи, но което сега виждаме в изключителен детайл", казва астрономът Ашли Барнс от Европейската южна обсерватория.

"Като изучават как се раждат звездите в тази зона, астрономите могат да разберат по-добре как са еволюирали галактиките", обяснява ръководителят на проучването Стив Лонгмор от Ливърпулския университет "Джон Мурс".

"Централната молекулярна зона е дом на някои от най-масивните звезди, известни в нашата галактика, много от които живеят бързо и умират млади, завършвайки живота си в мощни експлозии на свръхнови и дори хипернови", допълва Лонгмор.

Процесът, водещ до звездообразуване, е известен: студен молекулярен газ се стича по нишки, захранвайки струпвания от материя, от които могат да се формират звезди. Дали обаче този процес е същият в центъра на нашата галактика, където условията са по-екстремни?

"Изследването разкрива сложната химия на Централната молекулярна зона, откривайки десетки различни молекули – от най-простите като силициев монооксид до най-сложните като метанол, ацетон или етанол", обясняват изследователите. "Смятаме, че тази област споделя много характеристики с галактиките от ранната Вселена, където звездите са се формирали в хаотични и екстремни условия", допълват те.

#Млечния път #Космос

Последвайте ни

ТОП 24

Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
1
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
НА ЖИВО: Световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер по БНТ 3
2
НА ЖИВО: Световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер по...
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
3
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
4
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински...
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица
5
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през...
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от бул. „Хр. Ботев“ до бул. „Витоша“
6
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
5
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол
6
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край...

Още от: Наука и технологии

Български учен с награда от 1 милион евро за пробив в изследването на рядко генетично заболяване
Български учен с награда от 1 милион евро за пробив в изследването на рядко генетично заболяване
НАСА мести ракетата за лунната мисия "Артемис 2" в хангар за ремонт НАСА мести ракетата за лунната мисия "Артемис 2" в хангар за ремонт
Чете се за: 01:15 мин.
Космическа мъглявина - изображенията са на телескопа "Джеймс Уеб" Космическа мъглявина - изображенията са на телескопа "Джеймс Уеб"
Чете се за: 00:32 мин.
НАСА отново отложи мисията до Луната НАСА отново отложи мисията до Луната
Чете се за: 03:20 мин.
Птичият грип застрашава фауната на Антарктида Птичият грип застрашава фауната на Антарктида
Чете се за: 02:35 мин.
"Климатът - горещата истина": Микропластмасите - как влияят на природата и на човешкото здраве? "Климатът - горещата истина": Микропластмасите - как влияят на природата и на човешкото здраве?
Чете се за: 04:35 мин.

Водещи новини

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Чете се за: 08:52 мин.
По света
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Ударите срещу Иран - реакции след атаките Ударите срещу Иран - реакции след атаките
Чете се за: 01:37 мин.
По света
МВнР: Наш основен приоритет е сигурността на българските граждани МВнР: Наш основен приоритет е сигурността на българските граждани
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след удара...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
МВнР формира кризисен щаб заради напрежението между Израел и Иран
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ