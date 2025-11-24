Забраната за социални мрежи в Австралия предизвиква противоречия

Австралия въвежда първата в света забрана за социални мрежи за деца под 16 години. Тя влиза в сила на 10 декември. Тази мярка предизвиква сериозни притеснения в обществото.

Пример е 15-годишно момче, собственик на хранителен щанд, което използва Instagram и TikTok, за да публикува влогове за ежедневието си. Той се надява да разшири личната си маркаи да изгради общност. Забраната ще забави плановете му.

Противниците на забраната твърдят, че тя ще задуши творческия и предприемаческия дух сред младите.