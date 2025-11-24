Новините 24.11.2025 г.

Акценти за деня:

У НАС

Ученици във Видин взеха училищното управление в свои ръце

Ученици от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ във Видин проведоха референдум, за да решат как да изглежда учебният им ден. Основният въпрос е относно продължителността и разпределението на междучасията.

Как една лаборатория се грижи с любов за своите експериментални животни

В Биологическия факултет на Софийския университет се грижат за лабораторни плъхове и мишки, общо около 500 животни. Диляна Стоименова е един от хората, които се грижат с любов за гризачите.

СВЯТ

Токсични мини тровят реките в Югоизточна Азия

Над 2400 мини, много от тях незаконни и нерегулирани, тровят реките в континентална Югоизточна Азия. Възможно е изпускат опасни химикали като цианид и живак.

Хиляди хора са евакуирани заради наводнения в Южен Тайланд

Хиляди хора в Южен Тайланд са евакуирани поради наводнения. Кадри от Тайландската обществена телевизия показват основен търговски център в една от провинциите, потънал под вода. Спасителни екипи провеждат операции по издирване и спасяване на бедстващи хора.

Вулканът Килауеа на Хаваите изригна отново

Хавайският вулкан Килауеа изхвърли лава на рекордна височина. Хавайските власти съобщават за продължаващи периодични преливания от южния отдушник, като нощната активност е по-дълга от дневната.

Забраната за социални мрежи в Австралия предизвиква противоречия

Австралия въвежда първата в света забрана за социални мрежи за деца под 16 години. Тя влиза в сила на 10 декември. Тази мярка предизвиква сериозни притеснения в обществото. Противниците на забраната твърдят, че тя ще задуши творческия и предприемаческия дух сред младите.

СПОРТ

Меси и Интер Маями на финал за Купата на МЛС

Лионел Меси и Интер Маями се класираха за първия си финал за Купата на МЛС, след победа с 4:0 над Синсинати. Меси направи страхотно представяне, като отбеляза веднъж и направи три асистенции.

Ал-Насър записа девета поредна победа със задна ножица на Роналдо

Ал-Насър записа девета поредна победа в първенството на Саудитска Арабия, след като се наложи над Ал-Халей с 4:1. Мачът завърши с акцент върху 40-годишния Роналдо, който оформи резултата със зрелищен гол със задна ножица в добавеното време.

Италия спечели Купа „Дейвис“ за трети пореден път

Италия триумфира за трети пореден път на Купа „Дейвис“, като победи Испания на финала след два успеха на сингъл на Матео Беретини и Флавио Коболи.