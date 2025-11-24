Жаир Болсонаро е в ареста: Бившият президент на Бразилия опита да свали гривната за наблюдение

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро обясни с халюцинации своето решение да се опита да свали електронната си гривна за наблюдение по време на домашния арест.

70-годишният крайнодесен политик вече е в ареста заради риск да избяга. През септември Болсонаро беше осъден на 27 години затвор за опит за преврат след поражението си на изборите през 2022 година. Присъдата се обжалва. Властите разпространиха видео от разпита му в полицията.