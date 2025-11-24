БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

Жаир Болсонаро е в ареста: Бившият президент на Бразилия опита да свали гривната за наблюдение

Емилия Запартова
70-годишният крайнодесен политик вече е в ареста заради риск да избяга

арестуваха бившия президент бразилия жаир болсонаро
Снимка: БТА
Слушай новината

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро обясни с халюцинации своето решение да се опита да свали електронната си гривна за наблюдение по време на домашния арест.

70-годишният крайнодесен политик вече е в ареста заради риск да избяга. През септември Болсонаро беше осъден на 27 години затвор за опит за преврат след поражението си на изборите през 2022 година. Присъдата се обжалва. Властите разпространиха видео от разпита му в полицията.

"-Използвахте ли нещо, за да горите гривната?
- Гореща ютия.
- Какъв тип ютия – за дрехи ли ?
- Не. Поялник, за запояване.
- Поялник? Този с накрайник?
- Да.
Добре. Опитахте ли се да издърпате и гривната?
- Не. Не съм счупил гривната.
-Гривната очевидно е непокътната, но корпусът е бил отварян."

