Европейското контрапредложение: Желязков участва в среща на европейските лидери за Украйна

И Европейският съюз е доволен от разговорите в Женева между Украйна и САЩ за постигането на мир. Лидерите на страните от ЕС обсъдиха днес алтернативният на американския план с исканията на Европа. В срещата чрез видеоконферентна връзка се включи и българският премиер Росен Желязков. Според германския канцлер Фридрих Мерц, Доналд Тръмп е готов да се вслушва в европейските предложения и е отворен за разработването на съвместен план.

Урсула Фон Дер Лайен - председател на Европейската комисия: “Ефективният и координиран европейски ангажимент, както и силното европейско присъствие в Женева, ни позволиха да постигнем добър напредък в преговорите за справедлив и траен мир в Украйна. Въпреки че предстои да се свърши още работа, сега има солидна основа за напредък. Докато правим това, трябва да останем единни и да продължим да поставяме най-добрите интереси на Украйна в центъра на нашите усилия.“

Фридрих Мерц - канцлер на Германия: “Докладвах за телефонния си разговор с Тръмп от миналия петък. Съобщих, че той е отворен за разработването на съвместен мирен план. Точно това успяха да направят вчера в Женева представителите на Украйна, Съединените американски щати и европейските държави. Приветстваме тези разговори, приветстваме и междинните резултати. Редица въпроси бяха изяснени, но също така знаем, че мирът в Украйна няма да бъде постигнат за една нощ.“

Доналд Туск - премиер на Полша: “Не съм сигурен дали сме по-близо до мира, защото това не е само наше решение. За съжаление решението е и в ръцете на Путин, на президента Тръмп и разбира се, на президента Зеленски, а не е само наше. Но едно нещо е абсолютно ясно днес: Европа е обединена и европейското единство е от решаващо значение тук. Ако не беше така, щяхме да сме в голяма беда, също и Полша. И за мен може би днес единственият оптимистичен сигнал беше, че ЕС е наистина, наистина обединен, всъщност във всеки детайл.“