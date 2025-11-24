Опозицията и властта в остър сблъсък за бюджета преди второ четене

Готвеният от опозицията протест срещу приемането на Държавния бюджет на второ четене и днес беше повод за противопоставяне между властта и опозицията. Асен Василев го определи като крадлив, вицепремиерът Атанас Зафиров го защити, а вицепрезидентът Илияна Йотова предупреди за влизане в дългова спирала при тези разчети.

Дни преди влизането за обсъждане на второ четене в зала Асен Василев отново с остри критики към проектобюджета.

Асен Василев – председател на „Продължаваме промяната“, ПП–ДБ: „Няма значение дали е в лева, евро, в турски лири или руски рубли, този бюджет удря по джоба на всички български граждани, удря по всички български фирми, поставя икономиката на колене. Този бюджет, който бърка в джоба на всеки български гражданин и удря по българската икономика и целия български бизнес. Това е най-лошият бюджет от Жан Виденов насам и в сряда ние ще протестираме и ще се опитаме да блокираме приемането на този бюджет, за да не стигне България до ново състояние като 96–97 година.“

Властта не приема критиките срещу бюджета. Вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров го определи като единствения възможен в момента.

Атанас Зафиров – вицепремиер, председател на БСП: „Всяка опозиция това ѝ е работата – да критикува. Въпросът е, че не предлагат никакви смислени алтернативи. Не случайно казахме, че този дебат дали е ляв или десен, е контрапродуктивен. Това е възможният бюджет, но съм удовлетворен, че там има силна социална компонента. Затова бих посъветвал и опозицията, и хората, които изразяват недоволство най-вече от разходната част на бюджета, все пак да отчетат факта, че правителството продължава с устойчива политика за увеличаване на доходите, с ръст, изпреварващ инфлацията. Няма орязване на социални придобивки. Помислено е и за българските общини.“

Вицепрезидентът Илияна Йотова също разкритикува план-сметката на държавата. Тя се възмути от съкратените срокове – само 4 дни за предложения между първо и второ четене.

Илияна Йотова – вицепрезидент: „Колкото и да се опитват да кажат, че това е най-добрият бюджет, очевидно никой не е доволен и продължава да не бъде доволен. Има един елемент, който като че ли най-малко се коментира, но той е изключително тревожен и това е обещанието за нови 10 млрд. дълг. За мен това е бюджет, който трябва да осигури на някой изборите, без никакви реформи, без никаква визия за икономиката. А що се отнася до социалните елементи в него – те не могат да бъдат сами за себе си. Тогава, когато нямаш никакво производство и никаква икономика, няма как да се изпразва само хазната.“

Амбицията на управляващите е до края на седмицата да влязат за обсъждане на второ четене проектобюджетът на държавата и двата по-малки – на ДОО и на НЗОК.