Приходите от е-винетки през 2025 г. са над 320 млн. лева

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
През 2025 г. са продадени над 6,9 млн. е-винетки, а приходите от тях са над 320 млн. лв., съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Традиционно най-предпочитани от шофьорите са годишните. От всички продадени годишните са 2 635 210 броя, а седмичните – 2 631 408 броя. Следват месечните – 848 133 броя, уикенд винетките – 699 129 броя, и тримесечните – 109 583 броя. Общо 244 916 собственици на пътни превозни средства са получили безплатни е-винетки, предоставени чрез Агенцията за социално подпомагане, които са на стойност над 22,3 млн. лева и са за сметка на бюджета на АПИ.

През 2026 г. цените на е-винетките остават непроменени и се изписват в евро и лева. Преизчисляването се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и няма да изискват допълнителни действия от потребителите, напомнят от Пътната агенция. При плащане в брой през януари е възможно плащане както в лева, така и в евро, съгласно правилата за въвеждане на единната валута. Плащанията по електронен път ще се извършват в евро.

Цените на винетките през 2026 г. са следните: годишна – 49,60 евро (97 лв.), тримесечна – 27,61 евро (54 лв.), месечна – 15,34 евро (30 лв.), седмична – 7,67 евро (15 лв.), уикенд – 5,11 евро (10 лв.), еднодневна – 4,09 евро (8 лв.), и тя ще е в сила от 3 февруари 2026 г. Еднодневната винетка ще важи за леки автомобили до 3,5 тона и ще позволява ползване на републиканската пътна мрежа за срок от 24 часа.

През първите два месеца на 2026 г. изтича срокът на валидност на над 682 000 годишни е-винетки за леки автомобили. От тях около 311 000 са през януари, а над 371 000 през февруари.

#цени на винетки #толуправление #АПИ #винетки #новини в Метрото

