Българските надежди в спортните танци дадоха категорична заявка за бъдещи успехи на световната сцена

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева се наредиха сред трите най-добри двойки в многобоя.

Българските надежди в спортните танци дадоха категорична заявка за бъдещи успехи на световната сцена
Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева донесоха бронз за България от световното първенство по спортни танци за юноши многобой, което се проведе през уикенда в Бургас и превърна зала „Бойчо Брънзов“ в световна столица на спортните танци. Младата ни двойка впечатли с увереност и забележителна техника, която им спечели място сред трите най-добри тандема в света.

Престижната титла на десет танца беше завоювана от безспорните фаворити –Тимотеуш Корчик и Олга Стаховяк от Полша, които са многократни световни призьори в юношеската възраст. Среброто замина за Молдова, благодарение на силното представяне на Стефан Манту и Емилиана Прокопчук, които имат богат международен опит.

Особено ценен остава успехът на българския тандем, защото това е техният дебют на световно първенство за 10 танца. Докато основните им конкуренти догодина преминават в по-висока възрастова група и при мъжете и жените, Дончев и Кондаклиева тепърва започват изкачването си на световната ранглиста. Така бронзът в Бургас се превръща не просто в медал, а в обещание – за силно присъствие и още по-значими постижения през следващата година.

Големият форум в Бургас събра елита на спортните танци от 28 държави, сред които Германия, Италия, Португалия, Финландия, Япония, Испания, Израел, Казахстан и още десетки силни школи. Съпътстващият турнир по латиноамерикански танци „Купа Бургас“ добави допълнителна конкурентна стойност на шампионата, превръщайки го в истински празник за феновете.

Домакинството беше поверено на Клуб по спортни танци „Бургас 1975“ и Община Бургас.

