Сбиване в дискотека в Монтана: Двама млади мъже са в болница

Двама мъже са настанени в хирургичното отделение на монтанската болница след сбиване в дискотека в събота сутринта.

Конфликтът е възникнал между тях и други трима мъже.

Близки на пострадалите твърдят, че те са пребити жестоко с метални палки пред очите на полицаи.

Собственикът на заведението представя друга версия.

Според него скандалът започнали мъжете, които сега са настанени в болницата.

Казва още, че самият той е бил наръган със счупена стъклена бутилка от по-възрастния мъж, който е и с по-тежки наранявания.

Възрастният мъж ще остане по-дълго за лечение в болницата.

От полицията съобщиха, че един от биячите е задържан, а други двама все още се издирват.