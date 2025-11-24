БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Референдум за евтаназията: Словения отхвърли новия закон

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

53 процента са гласували "против" при малко над 40% избирателна активност

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Противниците на евтаназията в Словения печелят убедително референдума при почти пълно преброяване на гласовете.

53 процента са гласували "против" при малко над 40% избирателна активност.

Законът беше приет през юли тази година, но консервативни активисти събраха подписи за нов референдум.

Дебатите около вота разделиха нацията.

Консервативните и католиците бяха твърдо "против", докато управляващата лява коалиция и много неправителствени организации подкрепяха евтаназията за тежко болни пациенти.

Няколко европейски държави вече приеха подобен закон.

#Словения #евтаназия #референдум

Последвайте ни

ТОП 24

Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
1
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и...
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
2
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
3
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
4
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи...
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
5
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има 100 лева, не можем да харчим 120
6
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Европа

Откриха ски сезона в Австрия
Откриха ски сезона в Австрия
Масирани руски удари с дронове взеха 4 жертви и раниха 17 души в Харков Масирани руски удари с дронове взеха 4 жертви и раниха 17 души в Харков
Чете се за: 01:22 мин.
Летището на Вилнюс е затворено заради появата на балони с контрабандна стока Летището на Вилнюс е затворено заради появата на балони с контрабандна стока
Чете се за: 01:00 мин.
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
Чете се за: 11:02 мин.
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон
Чете се за: 03:30 мин.
Преговорите за мир в Украйна: Има ли доближаване в позициите на Киев и Вашингтон? Преговорите за мир в Украйна: Има ли доближаване в позициите на Киев и Вашингтон?
Чете се за: 04:45 мин.

Водещи новини

Масирани руски удари с дронове взеха 4 жертви и раниха 17 души в Харков
Масирани руски удари с дронове взеха 4 жертви и раниха 17 души в...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Бюджет 2026 преди второ четене: Последни срокове за поправки Бюджет 2026 преди второ четене: Последни срокове за поправки
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
Чете се за: 11:02 мин.
У нас
Студено утро и предимно слънчево време в понеделник Студено утро и предимно слънчево време в понеделник
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Протест и отложено решение – Благомир Коцев остава кмет на...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Избори в Република Сръбска: Печели кандидатът на Милорад Додик
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Откриха ски сезона в Австрия
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ