Референдум за евтаназията: Словения отхвърли новия закон

Противниците на евтаназията в Словения печелят убедително референдума при почти пълно преброяване на гласовете.
53 процента са гласували "против" при малко над 40% избирателна активност.
Законът беше приет през юли тази година, но консервативни активисти събраха подписи за нов референдум.
Дебатите около вота разделиха нацията.
Консервативните и католиците бяха твърдо "против", докато управляващата лява коалиция и много неправителствени организации подкрепяха евтаназията за тежко болни пациенти.
Няколко европейски държави вече приеха подобен закон.