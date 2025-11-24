Референдум за евтаназията: Словения отхвърли новия закон

Противниците на евтаназията в Словения печелят убедително референдума при почти пълно преброяване на гласовете.



53 процента са гласували "против" при малко над 40% избирателна активност.

Законът беше приет през юли тази година, но консервативни активисти събраха подписи за нов референдум.

Дебатите около вота разделиха нацията.

Консервативните и католиците бяха твърдо "против", докато управляващата лява коалиция и много неправителствени организации подкрепяха евтаназията за тежко болни пациенти.

Няколко европейски държави вече приеха подобен закон.