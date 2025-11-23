Двама са фаворити за президентския пост в Република Сръбска

Президентски предсрочни избори се провеждат в автономния регион на Босна и Херцеговина - Република Сръбска.

Вотът ще определи дали предимно населеният със сърби регион ще продължи със сепаратистката реторика на бившия президент Милорад Додик, който беше отстранен от длъжност.

Новият президент ще има мандат от 1 година до следващите редовни избори. Додик беше осъден за неподчинение на заповедите на Международния върховен представител.

Двама кандидати са фаворити - Синиша Каран от партията на Додик и Бранко Блануша от опозиционната Сръбска демократическа партия. Резултатите се очакват около полунощ.