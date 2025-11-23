Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея

Силно приветстваме усилията на президента Тръмп, на американската администрация и на европейските партньори за това да намерим траен и устойчив мир в Украйна. Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея. Каквито и планове и компромиси оттук нататък да бъдат предвиждани, украинската страна е тази, която трябва да има последната дума върху тях. Това коментира в предаването "Интервюто" министърът на външните работи Георг Георгиев.

Той смята, че с изказванията си американският президент даде да се разбере, че този план не е окончателен и по него ще се водят допълнителни преговори, в потвърждение на това и днешната среща в Женева.

"Докато не видим окончателен вид, отразено и мнението на Украйна, не бихме могли да знаем оттук нататък какви ще бъдат развитията", посочи Георгиев.

Според него компромисът се детерминира от Украйна и тя е тази, която най-добре знае докъде може да се прострат границите на такъв евентуален компромис и в какво може да бъде заключен той:

"За нас тенденция, която включва намаляване числеността на украинската армия или непостановени по силата на международното право отстъпки, биха могли да крият рискове, включително и за европейската сигурност. И поради тази причина ние винаги сме казвали, че партньорите в ЕС трябва също да имаме решаваща дума тогава, когато говорим за архитектурата на това, което случва на нашия континент."

По думите на външния министър, планът е една основа за преговори, дава отправни точки и отразява в себе си виждания на страните в конфликта:

"Ние наистина не си представяме, че Русия е тази, която най-вече трябва да има дума. Защото не бива да забравяме как войната започна и в крайна сметка кой е агресора в нея."

По отношение на наложените санкции на "Лукойл" и "Роснефт", Георг Георгиев каза, че режимът в Кремъл се опитва да брани своите интереси, били те политически, социални, икономически: