Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен...
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея

У нас
Снимка: БНТ
Силно приветстваме усилията на президента Тръмп, на американската администрация и на европейските партньори за това да намерим траен и устойчив мир в Украйна. Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея. Каквито и планове и компромиси оттук нататък да бъдат предвиждани, украинската страна е тази, която трябва да има последната дума върху тях. Това коментира в предаването "Интервюто" министърът на външните работи Георг Георгиев.

Той смята, че с изказванията си американският президент даде да се разбере, че този план не е окончателен и по него ще се водят допълнителни преговори, в потвърждение на това и днешната среща в Женева.

"Докато не видим окончателен вид, отразено и мнението на Украйна, не бихме могли да знаем оттук нататък какви ще бъдат развитията", посочи Георгиев.

Според него компромисът се детерминира от Украйна и тя е тази, която най-добре знае докъде може да се прострат границите на такъв евентуален компромис и в какво може да бъде заключен той:

"За нас тенденция, която включва намаляване числеността на украинската армия или непостановени по силата на международното право отстъпки, биха могли да крият рискове, включително и за европейската сигурност. И поради тази причина ние винаги сме казвали, че партньорите в ЕС трябва също да имаме решаваща дума тогава, когато говорим за архитектурата на това, което случва на нашия континент."

По думите на външния министър, планът е една основа за преговори, дава отправни точки и отразява в себе си виждания на страните в конфликта:

"Ние наистина не си представяме, че Русия е тази, която най-вече трябва да има дума. Защото не бива да забравяме как войната започна и в крайна сметка кой е агресора в нея."

По отношение на наложените санкции на "Лукойл" и "Роснефт", Георг Георгиев каза, че режимът в Кремъл се опитва да брани своите интереси, били те политически, социални, икономически:

"Но в крайна сметка санкциите, наложени върху "Лукойл" и "Роснефт" дадоха ясна заявка. Ние не желаем да захранваме режима в Москва и смятаме, че всичко, което ще отслави способностите на Русия да води тази безумна война, трябва да бъде сторено. И аз смятам, че България в тази ситуация реагира изключително бързо, изключително адекватно и наистина действията на правителството направиха единственото възможно в тази ситуация. Първо, заедно с парламентарното мнозинство и партиите, които го формират, промени в законодателството, такива, които да позволят разширяването на функциите на особения управител така, защото да отговорим на очакванията, които имаше от ОФАК и от там нататък вече да се намери пътя към съответната дерогация. Аз смятам, че това се случи изключително оперативно. Виждате, че все още има държави, които също са потърпевши от санкциите, говоря за европейски държави, но които все още не са успели да получат това изключение. България го направи за около две седмици."

