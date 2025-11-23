БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дронове над Айндховен - летището беше затворено за няколко часа

Дронове над Айндховен - летището беше затворено за няколко часа
Небето над Айндховен, Нидерландия, беше затворено за няколко часа заради дронове, забелязани над местното летище.

Дронове са били засечени първо над близката военновъздушна база Фолкел, но апаратите са изчезнали. Взети са неуточнени мерки за противодействие. Базата се използва от Кралските военновъздушни сили на Нидерландия, но там е разположена и американска ескадрила в рамките на НАТО.

През последните няколко седмици дронове са били засичани и край други бази в Нидерландия, както и край чувствителни обекти и летища в Белгия, Дания и Германия. Русия отхвърля подозренията, че стои зад инцидентите, регистрирани в държави, съюзници на Украйна.

