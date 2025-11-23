БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никол Дулева: Продължавам кариерата си в Дубай

Български волейбол
Волейболистката на Славия обяви, че се разделя с клуба.

никол дулева продължавам кариерата дубай
Никол Дулева коментира успеха на Славия в мач от шестия кръг на женското волейболно първенство, който бе излъчен пряко по БНТ 3. "Белите" записаха втора победа, този път над тима на Миньор Перник с 3:2.

"Беше трудно наистина, играха много добре, ние се бяхме малко разконцентрирали. Можем да покажем много повече в абсолютно всички елементи. И радвам се, че в един момент се вдигнахме и си затворихме мача", каза Дулева.

Тя обяви, че няма да завърши сезона в Славия.

"Продължавам в Дубай. Там ще завърша вторият полусезон в отбора на Ал Асъй. Другата неделя заминавам. И януари месец започва първенството", обясни състезателката на Славия.

Вижте интервюто във видеото!

