Любомир Минчев: Везенков и Васов няма да могат да играят за България срещу Армения

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:40 мин.
Спорт
Селекционерът заяви, че най-голямата му цел е мъжкият ни национален тим по баскетбол да се класира за европейското първенство през 2029 година.

минчев
Новият селекционер на България Любомир Минчев заяви, че Александър Везенков няма да може да вземе участие в първия мач от предквалификациите за Евробаскет 2029. Националите се събират днес в Ботевград. На 27 ноември тимът ни е домакин на Армения от 19.00 ч. в “Арена Ботевград”.

От състава отпада и Мирослав Васов заради контузия. Минчев няма да вика нови играчи на мястото на Везенков и Васов.

Днес се очаква да пристигне и завърналият се в състава Дий Бост.

Запитан какви са целите пред отбора, той отговори:

"Целта е да се класираме за следващата фаза. Те са три предквалификационни фази. Целта е да се класираме за следващата фаза. Дали ще бъдат четири победи или по-малко, няма никакво значение. Важното е да се постигне целта."

Минчев коментира и предстоящия съперник Армения.

"Това, което успях да видя в последните две седмици е, че този отбор не е толкова слаб. Имат доста добри изпълнители. Не само натурализирани, те имат нов чужденец натурализиран, който няма да участва Крис Джоунс. Последните две години водят подготовки в Калифорния. Имат арменска общност, която ги подкрепя. Имат някаква по-сериозна програма, която следват и изобщо не изглеждат толкова зле. Имат и добри играчи, които играят в колежанското паредство", обясни селекционерът.

Минчев потвърди, че звездата на България и Олимпиакос Александър Везенков няма да може да участва в мача с Армения.

"За съжаление, много малки ми бяха надеждите, че евентуално това нещо може да се случи. Поне до сега нямам положителен отговор. Не вярвам в последния момент, това нещо да се случи. Ако можеше да играе, до сега щеше да се знае. Мирослав Васов в последния си международен мач се е контузил и контузията е по-сериозна. Никой не викам на негово място", съобщи наставникът.

В състава се завръщат Дий Бост и Павлин Иванов, които пътуват в момента към България.

Любо Минчев заяви, че е успял да се види с играча на Цървена звезда Коди Милър Макинтайър и той го е уверил, че има желание да играе за България, ако е здрав и ако получи разрешение от клуба.

И Везенков и гардът обаче няма да могат да играят за България, защото в сряда вечер имат мач помежду си от Евролигата.

"Това е официалната причина, поради която клубовете не искат да ги пускат, защото трябва да пътуват през нощта. Играли са късно вечерта, на следващия ден пак да играят. Ние сме само потърпевшите, играчите също", обясни Минчев.

"Смятам, че важното е да покажем по-добра игра. И първото основно нещо след победата е да покажеме по-добра игра. Неминуемо в Ботевград сега ще има доста интерес. Апоел Тел Авив, когато домакинстват в София, това е баскетбол на най-високо ниво и от всяка една гледна точка това си е един доста положителен факт", каза още треньорът на България.

Той коментира и ситуацията с изпълнителния директор на Българската федерация по баскетбол Филип Виденов и отговорник на националните отбори, който беше заловен вчера да шофира след употреба на алкохол.

"Не съм го чул след като излезна новината. Не мога да кажа абсолютно нищо. Предполагам, ще се видим на лагера, ще говорим, но не вярвам това да бъде нещо негативно специално към нас", каза Минчев.

Той заяви, че най-голямата му цел като треньор е българският национален отбор да се класира за европейското първенство през 2029 година.

Вижте разговора във видеото!

