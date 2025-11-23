Слънце и студен въздух през следващите дни

Днес със слаб до умерен вятър от запад-северозапад ще прониква студен въздух. Над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, на места с краткотраен дъжд. В Южна България след обяд ще се задържи предимно слънчево. Максималните температури ще са между 6°-7° на северозапад и 18°-19° на югоизток.

През нощта валежите ще спрат, а облачността ще се разкъсва. Минималните температури ще бъдат между -2° и 3°, в източните райони до 5°-6°.

В понеделник през деня ще е слънчево, вятърът ще стихне, след обяд ще е слаб от юг-югозапад, а максималните температури ще са между 10° и 15°.

По Черноморието ще е предимно слънчево с вятър от юг-югоизток и температури между 12° и 16°. В планините също ще бъде слънчево, с умерен вятър от запад-югозапад.

Над Европа утре ще преобладава облачно време с валежи. Дъжд ще вали на Пиренейския полуостров, в Западна Европа и Италия, като значителни количества се очакват в Южна Франция и Централна Италия. Сняг ще превалява в Алпите и централноевропейските страни.

През седмицата у нас във вторник ще има разкъсана средна и висока облачност, с минимални температури около и под нулата в Западна България и максимални между 7°-8° на северозапад и 18°-19° на югоизток. В средата на седмицата над западната половина от страната ще е облачно с валежи от дъжд и нахлуване на студен въздух. В петък дневните температури ще се понижат, ще преобладава облачно време с валежи, повече в източната половина на страната.