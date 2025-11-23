Джордан Айб: Локомотив София е нова глава в моя живот

Джордан Айб е роден в Бърмъндси, окръг в югоизточната част на Лондон. Още от ранна детска възраст той разбира призванието си в живота.

"Играя футбол от дете, малко след като проходих. От 3-4-годишен съм с топката. Първо бях част от училищния отбор, после отидох в школата на Чарлтън. После продължих в академията на Уикъмб. След това отидох в Ливърпул, подвизавах се и в Борнемут. Също имах престой и в Турция. Бил съм също и в Дарби Каунти. Ето ме днес тук", сподели той в интервю за БНТ.

Датата 20 декември 2011 година остава знакова в кариерата на Айб. Тогава, само на 16 години, той е привлечен от гранда Ливърпул. Първоначално играе за отбора до 18 години. През май 2013 дебютира за мъжкия тим на мърсисайци, като асистира на Филипе Коутиньо за единствения гол срещу Куинс Парк Рейнджърс.

"Отчитам го като велико постижение. Независимо, че не успях да спечеля нищо с клуба, този отбор ще остане завинаги в сърцето ми. Не много футболисти получават подобна възможност. Особено, когато говорим за играч, който идва от югоизточната част на Лондон. Не знам дали има друг такъв случай. Оставам в историята на Ливърпул. Радвам се, че играх за този велик клуб. Това ме кара да се чувствам щастлив. Любимият ми гол беше в края на сезона при Юрген Клоп срещу Уест Бромич. Тръгнах от центъра, преодолях няколко противникови играчи и се разписах. Помня, че завършихме 1:1, но бях щастлив, че отбелязах", допълни англичанинът.

След наеми в Бирмингам и Дарби Каунти през лятото на 2016 година крилото сменя Ливърпул с Борнемут, където се превръща във важна част от един прогресиращ млад отбор. Трансферната сума, която плащат "черешките", е рекордна за клуба по това време - 15 милиона паунда.

"В Ливърпул бяха поставени много високи стандарти. В Борнемут нивото също беше отлично, с добър мениджър като Еди Хау. Тимът разполагаше със страхотни млади играчи. Имаше желание за надграждане. Всички искахме да се изявим на топ ниво. Бяхме аз, Люис Кук, Нейтан Аке, изкарах силни години в клуба. Джош Кинг и Калъм Уилсън също бяха в отбора. Калъм стана дори национал на Англия. Играехме добър футбол. Успяхме да победим някои от най-големите състави на Острова - Арсенал, Челси. Тези успехи показваха нашето ниво на развитие. Ако погледнете какво прави Борнемут сега във Висшата лига, ще видите, че това е един от най-добрите клубове. Преди няколко месеца бяха на второ място в класирането. Това говори, че Борнемут вече не е малък отбор и може дори да се бори за участие в Лига Европа или в Шампионската лига", добави фланговият играч.

Офанзивният футболист посочи наставника му в Борнемут Еди Хау като най-добрия треньор, с когато е работил.

"Всеки треньор по нова време беше важен за мен. Признателен съм на всеки един мениджър, с когато съм работил. Юрген Клоп, Брендън Роджърс, Ричард Добсънс, когато бях в Уикъмб, Еди Хау, който за мен е най-добрият на и извън терена. Той ми помогна много в един тежък период от живота ми и това допринесе за развитието на кариерата ми. Помогна ми да се изправя. Той ме накара да покажа най-добрите си качества. Не ми се влиза в тази тема, но истината е, че той беше до мен в едни доста трудни времена в моя живот. За това бих посочил Еди Хау като най-добрият, с когато съм работил. Признателен съм и на асистента му Джейсън Тиндал. Футболът за мен е нещо голямо, нещо велико. Може да направиш дълга или кратка кариера, но има толкова хубави неща, които може да ти се случат и след футбола. Животът все пак продължава. Може да играеш футбол около 15-20 години. А след футбола имаш още 30, 40 или 50 години. Еди Хау ми помогна да разбера смисъла на живота, дори и без футбола", разказа крилото.

Джордан Айб има мачове за различните възрастови гарнитури на Англия.

"Баща ми е нигериец, а майка ми е от Ямайка. Независимо, че аз самият съм роден в Англия. Придобих безценен опит да съм част от различните юношески и младежки гарнитури на тази страна. Бил съм в националния отбор до 17 години, в този до 21. Там отново играх съв страхотни футболисти, като Джо Гомез, Рубен Лофтъс-Чиик, Деле Али, Джордан Пикфорд, не бива да забравяме и Чеймбърс, Джон Суифт, Нейтън Редмънд. Всички те после направиха отлична кариера. Много, много силни футболисти", спомня си националът.

След всички паметни мачове, в които участва, в кариерата на Айб, настъпва известен спад - борба с депресията, неуспешен период в турския Аданаспор и футбол на доста по-ниско ниво в отбори от долните дивизии на Англия, за да дойде предизвикателството Локомотив София. Добър момент за съживяване на кариерата на Айб.

"Преди време тук е играл Дерек Асамоа. Той е бил водещият реализатор на отбора. Бил е №1. С него сме в страхотни отношения. Той ми каза за възможността да се присъединя към клуба. Това е нова глава в моя живот. Мога да рестартирам и да съживя кариерата си именно тук. Знам, че Локомотив е клуб с много богата история. Преди години е участвал в евротурнирите. Дошъл съм в отбора за да покажа най-доброто от себе си. Искам да отбележа много голове, да направя асистенции. Тимът е добър. Тренировките са на високо ниво. Разговарях с треньора. Разбрах, че е бивши футболист. Много е амбициозен, което е доста хубаво. В добра форма съм. След зимната пауза ще вляза в още по-добра кондиция. Трябва да натрупам необходимата игрова практика, защото нямах възможност да играя мачове в последно време. Тренировките са тежки, но аз имам нужда от това. Когато си подготвен физически, можеш да покажеш и качествата си на терена. Искам да помогна на тима. Това е моята основна цел. Феновете на Локомотив София са много темпераментни. Надявам се да ги видя на стадиона", надява се Айб.

Вижте цялото интервю във видеото.