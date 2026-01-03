Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети, съветват от пожарната

От Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" публикуваха съвети към гражданите във връзка с предупреждението за силен вятър в някои области на страната.

За 3 януари от Националния институт по метеорология и хидрология е издаден жълт код за силен вятър за територии на областите Бургас, Варна, Видин, Враца, Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, Софийска, София, Хасково и Ямбол, посочват пожарната служба.

Сред съветите са да не се стои на открито заради опасност от падащи предмети. Влезте в обществена сграда, подлез, потърсете сигурен подслон, добавят от ГДПБЗН.

Ако сте вкъщи, затворете плътно вратите и прозорците.

Ако сте на път, спрете автомобила на открито място, далеч от електропроводи и дървета и изчакайте до отминаване на опасността.

Ако сте в планината, заемете ниските места до отминаване на опасността, гласят още съветите.

Снощи във Враца поривите надхвърлиха 120 км/ч и причиниха сериозни щети.