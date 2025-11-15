БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бивш футболист на Ливърпул подписа с Локо (София)

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
29-годишното крило има четири изиграни мача за младежкия национален отбор на Англия.

Джордан Айб
Снимка: Пресслужба
Джордън Айб е футболист на Локомотив София, съобщиха от клуба. Договорът на бившия играч на Ливърпул със столичани е за сезон и половина.

"Днес Джордън Айб подписа договор с Локомотив София до лятото на 2027 година. Айб идва с впечатляваща визитка - 58 мача за Ливърпул, 92 за Борнемут и общо 119 участия във Висшата лига на Англия. След няколко трудни сезона Джордън е готов да възроди кариерата си, а ние всички вярваме, че това ще се случи в Локомотив", се казва в съобщението в официалния сайт на "червено-черните" във Фейсбук.

29-годишното крило има четири изиграни мача за младежкия национален отбор на Англия. В кариерата си е носил екипа още на Дарби Каунти, Бирмингам и турския Аданаспор.

