Мартин Петров: ЦСКА е бранд, пожелавам успех на клуба

Бившият нападател на ЦСКА Мартин Петров посети официалния клубен магазин на "армейците" на ул. „Солунска“ 12.

Легендата на българския футбол, играл в чужбина за Сервет, Волфсбург, Атлетико Мадрид и Манчестър Сити, избра подаръци за своите близки, сподели впечатленията си от магазина и пожела весели празници на червената общност!

"Поздравявам футболния клуб с откриването на магазина, наистина нуждаеше се от такова нещо. ЦСКА е бранд, и то много голям бранд и трябва да се развива в тази посока. Смятам, че плановете на клуба и това, което дочувам за развиването на този бранд в още по-голям аспект, е точно правилната крачка. Поздравления! Пожелавам успех. Клубът се нуждаеше от това. Разбира се, черешката на тортата е отборът да има резултати. Всички на това се надяваме като армейци и хора, които обичаме този клуб", заяви Петров пред клубния сайт на "червените".

Според него клубът се е насочил в правилната посока.

"Пожелавам успех на клуба в новата година. Смятам, че е тръгнал в правилната посока и да се надяваме следващата година отново да видим стадиона, който всички чакаме. Тази феноменална атмосфера, която създадоха на финала за Купата на България, да я видим и да я изпитаме отново", продължи той.

Бившият български национал апелира феновете да подкрепят отбора и в трудните моменти.