Левски посреща Локомотив Сф с намерение да продължи победната си серия в Първа лига

от БНТ
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Мачът е днес от 17:15 ч. Очаква се над 10 000 зрители да подкрепят "сините" на “Герена”.

първа лига цска 1948 левски галерия
Левски приема Локомотив София в дербито от 23-ия кръг на Първа лига от 17:15 часа.

“Сините” получиха неочакван подарък от бившия си футболист Лъчезар Балтанов. Настоящият треньор на Ботев Пловдив дебютира с паметна победа срещу Лудогорец, с която столичани вече имат преднина от 10 точки пред основния си преследвач за титлата. Очакват се над 10 000 зрители на “Герена”, а отборът на Хулио Веласкес е длъжен да ги зарадва със скъпоценни три точки преди директния мач в Разград.

Испанецът има кадрови проблеми, но става дума за по-периферни футболисти в отбора – Карл Фабиен и Рилдо Фильо, които вероятно няма да попаднат в групата. Очаква се завръщането на Кристиан Макун, който пропусна последните мачове на “сините”.

“Червено-черните” не играха в последния кръг, тъй като метеорогичните условия не позволяваха да се проведе мачът със Септември по програма. Помощник-треньорът на Станислав Генчев и бивш капитан на Левски Живко Миланов е наказан за този мач и няма право да присъства на резервната скамейка.

Клубът предподписа с двама – Мартин Величков и Ерол Дост. Новите попълнения на тима Джордан Айб и Адил Тауи все още чакат своя дебют и е възможно да го направят именно на “Герена”.

“Сините” записаха три поредни победи в първенството над Ботев Враца и Ботев Пловдив у дома, и ЦСКА 1948 като гост, но и две загуби от Лудогорец за Суперкупата и Купата на България.

“Червено-черните” започнаха пролетния полусезон без победа – 1:3 от Лудогорец в “Надежда” и 2:2 като гост на Спартак Варна. Преди това отборът на Станислав Генчев беше завършил 2025 година с добра поредица от мачове без загуба.

Любопитно е, че при последния мач между двата отбора на стадион “Георги Аспарухов”, Станислав Генчев беше треньор на “сините”, които победиха с 2:0. Настоящият наставник на столичните “железничари” има добри спомени от последното си гостуване на “Герена” – 0:0 с отбора на Крумовград.

