Христо Арангелов: Справихме се перфектно

Наставникът на Септември (София) Христо Арангелов похвали своя отбор за победата с 2:0 над ЦСКА. Благодарение на успеха Септември събра на сметката си 21 точки и се изкачиха на 13-о място във временното класиране.

„Справихме се перфектно, мога само да поздравя момчетата. Затворихме фланговете, където ЦСКА са силни. Знаехме, че не трябва да се дава владението на топката на противника, за да не изграждат постепенно техните атаки. Всеки един мач излизаме за победа, надявам се да трупаме точков актив и да останем в групата. Най-важно е постигнем постоянство в изявите си, всяка една победа е жизненоважна“, коментира Арангелов.