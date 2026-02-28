Христо Янев: Поведението ни беше скандално

Наставникът на ЦСКА Христо Янев очаквано не остана доволен от видяното при загубата с 0:2 от Септември. Поражението бе първо за „червените“ през 2026 г.

„Изиграхме слаб мач. Аз не съм подценил нищо. Поведението ни беше скандално и най-нормалното нещо се случи. Трябва да поздравим Септември и техния треньорски щаб. Следваха си плана, изчакаха си момента, нанесоха своя удар. Не може да подценяваме когото и да било, защото само преди няколко месеца бяхме на дъното на таблицата. Не направихме достатъчно, за да победим Септември. Трябва да се преборим със самите себе си“, каза Янев.

„Подходихме много лежерно към мача, с много голямо самочувствие. Когато подцениш дадена ситуация, винаги се стига до такъв изход и Септември ни наказа. Не трябва много да залитаме в двете крайности. Това са същите футболисти, които величаехме преди два часа. Мен лично ме е яд и срам от поведението на отбора. Този шамар трябва да ни служи за урок", коментира Христо Янев.