БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али...
Чете се за: 00:47 мин.
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне...
Чете се за: 12:00 мин.
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Христо Янев: Поведението ни беше скандално

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Когато подцениш дадена ситуация, винаги се стига до такъв изход, каза старши треньорът на ЦСКА.

Септември София – ЦСКА София, Христо Янев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Наставникът на ЦСКА Христо Янев очаквано не остана доволен от видяното при загубата с 0:2 от Септември. Поражението бе първо за „червените“ през 2026 г.

„Изиграхме слаб мач. Аз не съм подценил нищо. Поведението ни беше скандално и най-нормалното нещо се случи. Трябва да поздравим Септември и техния треньорски щаб. Следваха си плана, изчакаха си момента, нанесоха своя удар. Не може да подценяваме когото и да било, защото само преди няколко месеца бяхме на дъното на таблицата. Не направихме достатъчно, за да победим Септември. Трябва да се преборим със самите себе си“, каза Янев.

„Подходихме много лежерно към мача, с много голямо самочувствие. Когато подцениш дадена ситуация, винаги се стига до такъв изход и Септември ни наказа. Не трябва много да залитаме в двете крайности. Това са същите футболисти, които величаехме преди два часа. Мен лично ме е яд и срам от поведението на отбора. Този шамар трябва да ни служи за урок", коментира Христо Янев.

Свързани статии:

Септември нанесе на ЦСКА първа загуба за годината
Септември нанесе на ЦСКА първа загуба за годината
"Червените" изиграха слаб мач и не стигнаха дори до точка.
Чете се за: 02:12 мин.
Първа лига: Септември София – ЦСКА София (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Септември София – ЦСКА София (ГАЛЕРИЯ)
Домакините се наложиха с 2:0 и спряха победната серия на "червените".
#Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА София #Христо Янев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
1
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
2
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
4
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица
5
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през...
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на „Евровизия 2026“
6
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
5
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Български футбол

Христо Арангелов: Справихме се перфектно
Христо Арангелов: Справихме се перфектно
Септември нанесе на ЦСКА първа загуба за годината Септември нанесе на ЦСКА първа загуба за годината
Чете се за: 02:12 мин.
Първа лига: Септември София – ЦСКА София (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Септември София – ЦСКА София (ГАЛЕРИЯ)
Илиан Илиев: Изиграхме мача по изключително глупав начин Илиан Илиев: Изиграхме мача по изключително глупав начин
Чете се за: 01:37 мин.
Ясен Петров: Трябва да сме здраво стъпили на земята Ясен Петров: Трябва да сме здраво стъпили на земята
Чете се за: 01:25 мин.
Добруджа продължава да се изкачва в класирането след победа над Черно море Добруджа продължава да се изкачва в класирането след победа над Черно море
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта (ОБЗОР)
Тръмп към иранския народ: Сега е моментът да си върнете властта...
Чете се за: 09:27 мин.
По света
Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али Хаменей е убит при израелските въздушни удари Нетаняху: Все повече стават признаците, че аятолах Али Хаменей е убит при израелските въздушни удари
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Голямата музикална развръзка за "Евровизия" е тази вечер Голямата музикална развръзка за "Евровизия" е тази вечер
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне европейската си мечта? След 4 години война: Може ли Украйна да сбъдне европейската си мечта?
Чете се за: 12:00 мин.
Европа
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България,...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Ударите срещу Иран: От първо лице - свидетелства на българи в региона
Чете се за: 03:47 мин.
По света
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Как реагираха политиците на напрежението в Близкия изток?
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ