МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Ясен Петров: Трябва да сме здраво стъпили на земята

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Треньорът на Добруджа похвали играчите си след победата над Черно море.

Добруджа – Черно море, Ясен Петров
Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на Добруджа Ясен Петров не скри задоволството си от победата с 2:1 над Черно море в Първа лига. Опитният специалист обаче предупреди играчите си, че трябва да останат здраво стъпили на земята и да продължат да работят, за да идват следващите победи.

„Трябва да бъдем по-скромни. Беше много важен мач за нас днес. Трябваше да покажем, че трудът, който влагат момчетата, не е напразен срещу един наистина стойностен отбор. Искам да поздравя играчите за огромното търпение от миналия вторник до днес. Атмосферните условия в тази част на България не са толкова добри. Момчетата не казаха абсолютно нищо", сподели Петров.

„Трябва да сме здраво стъпили на земята и да мислим за следващите мачове. В името на отбора и в това няма нищо срамно, ако си централен нападател и в един момент помогнеш на отбора като централен защитник. Това не е постоянният пост на Иво Михайлов. Имахме доста липсващи в състава, но съм щастлив, че хората, които влязоха, запълниха празнините. Доволен съм от работата с всички", добави специалистът.

Добруджа продължава да се изкачва в класирането след победа над Черно море
Добруджа продължава да се изкачва в класирането след победа над Черно море
Тимът от Добрич е сред отличниците в Първа лига от началото на 2026...
Чете се за: 01:52 мин.
Първа лига: Добруджа – Черно море (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Добруджа – Черно море (ГАЛЕРИЯ)
Домакините се наложиха с 2:1 след обрат преди почивката.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Добруджа #ПФК Черно море #Ясен Петров

