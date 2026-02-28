Ясен Петров: Трябва да сме здраво стъпили на земята

Старши треньорът на Добруджа Ясен Петров не скри задоволството си от победата с 2:1 над Черно море в Първа лига. Опитният специалист обаче предупреди играчите си, че трябва да останат здраво стъпили на земята и да продължат да работят, за да идват следващите победи.

„Трябва да бъдем по-скромни. Беше много важен мач за нас днес. Трябваше да покажем, че трудът, който влагат момчетата, не е напразен срещу един наистина стойностен отбор. Искам да поздравя играчите за огромното търпение от миналия вторник до днес. Атмосферните условия в тази част на България не са толкова добри. Момчетата не казаха абсолютно нищо“, сподели Петров.

„Трябва да сме здраво стъпили на земята и да мислим за следващите мачове. В името на отбора и в това няма нищо срамно, ако си централен нападател и в един момент помогнеш на отбора като централен защитник. Това не е постоянният пост на Иво Михайлов. Имахме доста липсващи в състава, но съм щастлив, че хората, които влязоха, запълниха празнините. Доволен съм от работата с всички“, добави специалистът.