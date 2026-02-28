Националките по футбол откриват европейските квалификации срещу Хърватия

Женският национален отбор на България ще открие кампанията в европейските квалификации с домакинство на Хърватия на 3 март (понеделник) от 12:00 часа на стадион „Александър Шаламанов“ в София. Срещата съвпада с националния празник на страната и обещава да се превърне в истински футболен празник както на терена, така и по трибуните, пишат от Българския футболен съюз (БФС).

По този повод БФС организира специални фен активности, които ще посрещнат привържениците преди първия съдийски сигнал. Всички посетители ще имат възможност да се включат в тях, създавайки настроение и емоция за малки и големи. Сред акцентите са среща и снимки с талисмана Юнак, както и зона за рисуване на лица, където феновете могат да се подготвят подобаващо за мача. На място ще бъдат раздавани и български знамена, с които трибуните да се обагрят в националните цветове.

Двубоят срещу Хърватия е първи за националките в Лига C, Група C2, а подкрепата от страна на привържениците ще бъде ключова за увереността и представянето им. Билетите за срещата вече са в продажба в мрежата на Eventim.

Българският футболен съюз призова всички фенове да се присъединят към празника и да подкрепят националния отбор в този важен момент.