БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран

Националките по футбол откриват европейските квалификации срещу Хърватия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Мачът между българките и хърватките ще бъде изигран на 3 март на стадион "Александър Шаламанов".

Националките по футбол откриват европейските квалификации срещу Хърватия
Снимка: БТА
Слушай новината

Женският национален отбор на България ще открие кампанията в европейските квалификации с домакинство на Хърватия на 3 март (понеделник) от 12:00 часа на стадион „Александър Шаламанов“ в София. Срещата съвпада с националния празник на страната и обещава да се превърне в истински футболен празник както на терена, така и по трибуните, пишат от Българския футболен съюз (БФС).

По този повод БФС организира специални фен активности, които ще посрещнат привържениците преди първия съдийски сигнал. Всички посетители ще имат възможност да се включат в тях, създавайки настроение и емоция за малки и големи. Сред акцентите са среща и снимки с талисмана Юнак, както и зона за рисуване на лица, където феновете могат да се подготвят подобаващо за мача. На място ще бъдат раздавани и български знамена, с които трибуните да се обагрят в националните цветове.

Двубоят срещу Хърватия е първи за националките в Лига C, Група C2, а подкрепата от страна на привържениците ще бъде ключова за увереността и представянето им. Билетите за срещата вече са в продажба в мрежата на Eventim.

Българският футболен съюз призова всички фенове да се присъединят към празника и да подкрепят националния отбор в този важен момент.

#Национален отбор на Хърватия по футбол за жени #Български национален отбор по футбол за жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
1
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
НА ЖИВО: Световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер по БНТ 3
2
НА ЖИВО: Световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер по...
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
3
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
4
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински...
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица
5
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през...
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от бул. „Хр. Ботев“ до бул. „Витоша“
6
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
3
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
4
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
5
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол
6
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край...

Още от: Футбол

Хулио Веласкес: Ако не внимаваме със Спас Делев, ще ни създаде много проблеми
Хулио Веласкес: Ако не внимаваме със Спас Делев, ще ни създаде много проблеми
Лионел Меси и Интер Маями ще отпразнуват титлата в МЛС с посещение в Белия дом Лионел Меси и Интер Маями ще отпразнуват титлата в МЛС с посещение в Белия дом
Чете се за: 01:40 мин.
ЦСКА увековечава първите си шампиони с паметник пред новия стадион ЦСКА увековечава първите си шампиони с паметник пред новия стадион
Чете се за: 02:02 мин.
ЦСКА ще затвърждава добрите впечатления срещу Септември ЦСКА ще затвърждава добрите впечатления срещу Септември
Чете се за: 01:52 мин.
Уулвърхемптън обърка сметките на Астън Вила Уулвърхемптън обърка сметките на Астън Вила
Чете се за: 01:10 мин.
Страсбург и Ланс поделиха точките Страсбург и Ланс поделиха точките
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Чете се за: 08:52 мин.
По света
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Ударите срещу Иран - реакции след атаките Ударите срещу Иран - реакции след атаките
Чете се за: 01:37 мин.
По света
МВнР формира кризисен щаб заради напрежението между Израел и Иран МВнР формира кризисен щаб заради напрежението между Израел и Иран
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след удара...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Премиерът Андрей Гюров свиква Съвета по сигурността
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Милен Керемедчиев: Ударите срещу Иран бяха очаквани
Чете се за: 02:02 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ