Уулвърхемптън обърка сметките на Астън Вила

Спорт
"Вълците" записаха едва втория си успех през сезона във Висшата лига.

Уулвърхемптън записа едва своята втора победа от началото на сезона във Висшата лига. На свой терен „вълците“ надделяха над Астън Вила с 2:0 в мач от 28-ия кръг.

Победителите остават последни, 20-и във временното класиране с 13 точки, на шест зад Бърнли, който е с две срещи по-малко, подобно на 18-ия Уест Хем.

Тимът на Астън Вила запази третата си позиция в първенството с 51 точки, на три пред Манчестър Юнайтед, който е с мач по-малко.

Двата състава не успяха да си отбележат гол през първото полувреме, като в 17-ата минута Дъглас Луис пропусна да се разпише за гостите от Астън Вила.

В 61-ата минута бразилецът Жоао Гомеш изведе домакините за 1:0, възползвайки се от подаване на Адам Армстронг.

Влезлият като резерва португалец Родриго Гомес отбеляза за 2:0 в полза на Уулвърхямптън в осмата минута на добавеното време.

