Уулвърхемптън обърка сметките на Астън Вила

Уулвърхемптън записа едва своята втора победа от началото на сезона във Висшата лига. На свой терен „вълците“ надделяха над Астън Вила с 2:0 в мач от 28-ия кръг.

Победителите остават последни, 20-и във временното класиране с 13 точки, на шест зад Бърнли, който е с две срещи по-малко, подобно на 18-ия Уест Хем.

Тимът на Астън Вила запази третата си позиция в първенството с 51 точки, на три пред Манчестър Юнайтед, който е с мач по-малко.

Двата състава не успяха да си отбележат гол през първото полувреме, като в 17-ата минута Дъглас Луис пропусна да се разпише за гостите от Астън Вила.

В 61-ата минута бразилецът Жоао Гомеш изведе домакините за 1:0, възползвайки се от подаване на Адам Армстронг.

Влезлият като резерва португалец Родриго Гомес отбеляза за 2:0 в полза на Уулвърхямптън в осмата минута на добавеното време.