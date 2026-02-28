Аугсбург се наложи над Кьолн

Аугсбург записа трети пореден успех в Бундеслигата, Тимът взе своето срещу Кьолн с 2:0 в мач от 24-ия кръг.

Така победителите в този мач заемат девета позиция във временното класиране в германското първенство с 31 точки, колкото има и осмият Айнтрахт Франкфурт. Кьолн допусна трета загуба в последните си четири мача от шампионата, като в този период няма победа, което отрежда на отбора 12-а позиция с 24 точки към момента.

След нулево първо полувреме домакините взеха аванс в 53-ата минута. 20-годишният португалски нападател Родриго Рибейро беше точен за 1:0 за Аугсбург, след като отклони топката с пета във вратата на Кьолн.

Крайното 2:0 оформи французинът Алекси Клод-Морис след страхотен изстрел от далечна дистанция в петата минута на добавеното време.