Леванте постигна важен успех срещу Алавес

Леванте сложи край на своята негативна серия от четири поредни поражения в Ла Лига. На свой терен тимът отказа Алвес с 2:0 в мач от 26-ия кръг. Тимът обаче остава в зоната на изпадащите, заемайки 19-то място с 21 точки, а Алавес е в серия от четири мача без успех в първенството и заема 14-а позиция с 27 точки към момента.

Гостите останаха с човек по-малко в 61-ата минута, когато Виктор Парада получи втори жълт и съответно червен картон, а футболистите на Леванте се възползваха до края на двубоя с два късни гола.

Карлос Еспи донесе преднина от 1:0 за домакините в 88-ата минута, а в седмата минута на добавеното време 20-годишният Еспи реализира второто си попадение в срещата, оформяйки крайното 2:0.