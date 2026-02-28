Страсбург и Ланс поделиха точките

Страсбург и Ланс не успяха да се победят в Лига 1. Двата завършиха наравно след 1:1 в мач от 24-ия кръг.

Гостите от Ланс не успяха да запишат успех, след като в предишния кръг загубиха от Монако и добавиха само точка към актива си, събирайки 53 на втората позиция. Така Ланс пропусна да излезе поне временно на върха в класирането, а Пари Сен Жермен остава на върха с 54 точки и мач по-малко.

Страсбург е седми в Лига 1 с 35 точки и влезе в серия от три срещи без поражение в шампионата.

23-годишният аржентински нападател на домакините Хоакин Паничели след технично изпълнение отбеляза за 1:0 в полза на Страсбург в 18-ата минута на двубоя.

Малийският национал Мамаду Сангаре изравни за Ланс в 62-ата минута с прецизен удар за 1:1. Четири минути по-късно домакините имаха претенции за дузпа, но такава не беше отсъдена.