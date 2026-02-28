БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Страсбург и Ланс поделиха точките

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Домакините откриха през първото полувреме, но гостите се пребориха за равенството през второто.

Страсбург и Ланс поделиха точките
Снимка: БТА
Слушай новината

Страсбург и Ланс не успяха да се победят в Лига 1. Двата завършиха наравно след 1:1 в мач от 24-ия кръг.

Гостите от Ланс не успяха да запишат успех, след като в предишния кръг загубиха от Монако и добавиха само точка към актива си, събирайки 53 на втората позиция. Така Ланс пропусна да излезе поне временно на върха в класирането, а Пари Сен Жермен остава на върха с 54 точки и мач по-малко.

Страсбург е седми в Лига 1 с 35 точки и влезе в серия от три срещи без поражение в шампионата.

23-годишният аржентински нападател на домакините Хоакин Паничели след технично изпълнение отбеляза за 1:0 в полза на Страсбург в 18-ата минута на двубоя.

Малийският национал Мамаду Сангаре изравни за Ланс в 62-ата минута с прецизен удар за 1:1. Четири минути по-късно домакините имаха претенции за дузпа, но такава не беше отсъдена.

#Лига 1 2025/2026 #ФК Ланс #ФК Страсбург

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
1
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
2
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева
3
Освободиха директора на Изпълнителна агенция "Медицински...
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица
4
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през...
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от бул. „Хр. Ботев“ до бул. „Витоша“
5
Столичната община обяви процедура за преместването на трамваите от...
Празничната програма на Българската национална телевизия за 3 март
6
Празничната програма на Българската национална телевизия за 3 март

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
4
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
5
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Футбол

ЦСКА ще затвърждава добрите впечатления срещу Септември
ЦСКА ще затвърждава добрите впечатления срещу Септември
Уулвърхемптън обърка сметките на Астън Вила Уулвърхемптън обърка сметките на Астън Вила
Чете се за: 01:10 мин.
Аугсбург се наложи над Кьолн Аугсбург се наложи над Кьолн
Чете се за: 01:07 мин.
Без победител между Парма и Каляри в Серия А Без победител между Парма и Каляри в Серия А
Чете се за: 01:02 мин.
Леванте постигна важен успех срещу Алавес Леванте постигна важен успех срещу Алавес
Чете се за: 00:57 мин.
Киву: Не мога да искам повече от момчетата Киву: Не мога да искам повече от момчетата
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Тръмп потвърди, че САЩ са започнали „мащабни бойни операции“ в Иран Тръмп потвърди, че САЩ са започнали „мащабни бойни операции“ в Иран
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Владимир Чуков: Целта на израелските удари може да е сваляне на режима в Иран Владимир Чуков: Целта на израелските удари може да е сваляне на режима в Иран
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Премиерът Андрей Гюров свиква Съвета по сигурността Премиерът Андрей Гюров свиква Съвета по сигурността
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
МВнР с препоръки за българските граждани в региона на Близкия изток
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Напрежението САЩ - Иран: Тръмп поиска Техеран да прекрати...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Изслушванията по досиетата "Епстийн": Бил Клинтън отрече...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ