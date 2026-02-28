Без победител между Парма и Каляри в Серия А

Парма и Каляри не успяха да се победят в Серия А. Двата отбора сътвориха равенство след 1:1 в мач от 27-ия кръг.

След три поредни победи Парма взе само точка от домакинството си и се намира на 11-а позиция във временното класиране с 33 в актива си. Футболистите на Каляри записаха второ поредно равенство, като вече четири мача нямат победа в първенството и заемат 13-о място с 30 точки в актива си.

За Каляри резерва беше българинът Иван Сулев, но не влезе в игра.

И двете попадения паднаха през второто полувреме. Полузащитникът на гостите Майкъл Фолоруншо отбеляза за 1:0 в 63-ата минута с точен удар от далечна дистанция.

В 83-ата минута Парма стигна до равенството с изравнителния гол на Гаетано Ористанио за 1:1, пращайки топката в долния ляв ъгъл на вратата на Каляри.