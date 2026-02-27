Киву: Не мога да искам повече от момчетата

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву изрази увереност, че тимът му ще се съвземе бързо след разочароващото отпадане от Будьо/Глимт в Шампионската лига и ще насочи изцяло вниманието си към битките във вътрешния шампионат.

Миланският гранд допусна тежък европейски удар във вторник, след като отстъпи у дома на норвежкия съперник и напусна турнира още в плейофната фаза с общ резултат 2:5. Неуспехът на международната сцена контрастира рязко с отличното представяне на отбора в Серия А, където „нерадзурите“ водят убедително в класирането с аванс от 10 точки след 13 победи в последните си 14 мача.

В събота Интер приема Дженоа на стадион Сан Сиро, а Киву призова футболистите си да оставят европейското разочарование зад гърба си след двете поредни поражения от норвежкия тим.