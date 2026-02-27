Киву: Не мога да искам повече от момчетата

Старши треньорът на Интер се опитва да насочи вниманието на отбора ктм Серия "А".
Старши треньорът на Интер Кристиан Киву изрази увереност, че тимът му ще се съвземе бързо след разочароващото отпадане от Будьо/Глимт в Шампионската лига и ще насочи изцяло вниманието си към битките във вътрешния шампионат.
Миланският гранд допусна тежък европейски удар във вторник, след като отстъпи у дома на норвежкия съперник и напусна турнира още в плейофната фаза с общ резултат 2:5. Неуспехът на международната сцена контрастира рязко с отличното представяне на отбора в Серия А, където „нерадзурите“ водят убедително в класирането с аванс от 10 точки след 13 победи в последните си 14 мача.
В събота Интер приема Дженоа на стадион Сан Сиро, а Киву призова футболистите си да оставят европейското разочарование зад гърба си след двете поредни поражения от норвежкия тим.
„Трудно е да намериш енергия, когато играеш през три дни. Не мога да искам повече от момчетата, защото дадоха всичко срещу Будьо/Глимт. Ако бяхме успели да разбием тяхната компактна защита, вероятно щяхме да вдигнем и ентусиазма, но беше изключително трудно срещу съперник, който се бранеше с почти всички в собствената си половина“, каза Киву.