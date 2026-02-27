Кристъл Палас стигна до осминафиналите в Лигата на конференциите

Кристъл Палас спечели с 2:0 в домакинството си на Зрински Мостар и се класира за 1/8-финалите в Лига на конференциите. Преди седмица стигнаха само до 1:1 в Босна и Херцеговина.

Максенс Лакроа в 36-ата минута и резервата Еван Гесон в третата минута на добавеното време донесоха победата на тима на Оливър Гласнер.

АЗ Алкмаар също показа надмощие и постигна домакински успех с 4:0 над Ноа от Армения. Нидерландците допуснаха поражение с 0:1 в първия сблъсък.

Чешкият Сигма Олумоуц ликува с 2:1 във визитата си на Лозана в Швейцария и след 1:1 в домакинството си намери място в следващия етап.

Полският Лех Познан също прескочи плейофите. Това се случи, след като бе преодолян КУПС Куопио от Финландия. Лех спечели домакинството си с 1:0 след гол на Пабло Родригес. Поляците бяха взели и аванс от 2:0 при гостуването си.