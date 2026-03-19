Бразилският гранд Сантош уволни треньора си Хуан Пабло Войвода

Сантош загуби от Интернасионал с 1:2 домакинския си мач в първенството на Бразилия, което доведе до уволнението на аржентинския треньор на тима Хуан Пабло Войвода, съобщиха от клуба.

50-годишният Войвода бе назначен на поста си в края на месец май, но се раздели с него, след като допусна десета загуба от общо 34 мача начело на отбора за по-малко от седем месеца. Той е бивш треньор на Форталеза и в края на миналия сезон успя да спаси мястото на Сантош в елита. Балансът му през тази кампания обаче се е сторил незадоволителен на ръководството, като Сантош е на шестнадесето място, само на точка от опасната зона.

Според бразилските медии възможните заместници на Хуан Пабло Войвода са Кука и Ернан Креспо.