Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е...

Полицейска акция срещу купуването на гласове в Стара Загора


Шефът на иранския футбол Мехди Тадж: Ще бойкотираме Америка, но няма да бойкотираме световното първенство


Тадж заяви още, че Иранската футболна асоциация преговаря с ФИФА за преместването на срещите от груповата фаза в Мексико.

Иранският национален отбор продължава подготовката си за предстоящото световно първенство и няма намерение да се оттегля от турнира, дори и да не пътува до Съединените щати, заяви шефът на местния футбол Мехди Тадж.

Иран беше една от първите нации, класирали се за Мондиал 2026, но участието на тима е под въпрос от началото на конфликта в Близкия Изток в края на февруари.

Световният шампионат ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада. Трите мача на Иран в първия кръг от груповата фаза са планирани да се проведат в САЩ, но в понеделник Тадж коментира, че Иранската футболна асоциация преговаря с ФИФА за преместването им в Мексико.

Съставът на Иран ще се изправи срещу Нигерия на 27 март и срещу Коста Рика четири дни по-късно в Анталия, като част от приятелски турнир с участието на четири нации, който трябваше да бъде преместен от Йордания.

„Националният отбор провежда тренировъчен лагер в Турция и там ще изиграем там два приятелски мача“, каза Тадж, цитиран от агенция Fars News Agency и добави:

„Ще бойкотираме Америка, но няма да бойкотираме световното първенство.“

Мехди Тадж говори пред медиите, докато приветства на граничен пункт с Турция женския национален отбор на държавата обратно в Иран след продължителното пътуване на тима от Австралия.

На всички членове на делегацията, които бяха в Австралия за турнира за Купата на Азия при жените, беше предложено убежище от страната-домакин поради опасения за безопасността им в Иран. Седем души приеха, но в крайна сметка само двама останаха.

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум заяви преди ден, че страната ще бъде отворена за домакинство на мачовете от Световното първенство на Иран срещу Нова Зеландия, Белгия и Египет през юни, но последната дума за евентуална промяна на мястото на провеждане ще бъде на ФИФА.

Световната футболна федерация коментира, че е във връзка с Иранската централа по футбол, но „очаква с нетърпение всички участващи отбори да се състезават съгласно програмата на мачовете, обявена на 6 декември 2025 година“.

